Девушка забрала посылку с плитами по просьбе друга. Теперь она подозревается в измене родине
Электроплиты перед тем, как прибыть в Минск, проделывают извилистый маршрут. Из Украины их отправят в Италию, там трекинг еще больше запутают. Оттуда на территорию ЕАЭС, в который входит и Беларусь. Такая сложная логистика, чтобы запутать следы, а еще чтобы не было прямого контакта передач между отправителем и получателем. Подробности расследования КГБ в фильме «Убойная посылка» на телеканале ОНТ.
Посылки придут в этот пункт. В столичном микрорайоне Каменная Горка 21 марта. Срок хранения – неделя. Отсюда их и заберут.
Виктория Волчек, подозреваемая в измене государству и подготовке к совершению акта терроризма:
Меня попросили сфотографировать, когда я забрала. Я сфотографировала, скинула ему в закрытом виде – просто коробку. Когда я приехала домой, попросили снять видео, что в ней находится. Я открыла эту большую коробку, сняла на видео. Там были две электрические плитки. В начале марта Водин Валерий Сергеевич попросил, чтобы на мой адрес прислали большую посылку. Я у него спросила, что будет в посылке. Он сказал, что там будут электрические плитки.
Водин рассказывает Волчик много подробностей: как идет служба, какие задания. Делится буквально всем откровенным. Их дружба достаточно прочная. И Водин, получив задание от Главного управления разведки Министерства обороны Украины, уже знает, кто заберет в Минске посылки.
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