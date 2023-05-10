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Девушка забрала посылку с плитами по просьбе друга. Теперь она подозревается в измене родине

10 мая 2023 19:54
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Электроплиты перед тем, как прибыть в Минск, проделывают извилистый маршрут. Из Украины их отправят в Италию, там трекинг еще больше запутают. Оттуда на территорию ЕАЭС, в который входит и Беларусь. Такая сложная логистика, чтобы запутать следы, а еще чтобы не было прямого контакта передач между отправителем и получателем. Подробности расследования КГБ в фильме «Убойная посылка» на телеканале ОНТ.  

Девушка забрала посылку с плитами по просьбе друга. Теперь она подозревается в измене родине-1

Посылки придут в этот пункт. В столичном микрорайоне Каменная Горка 21 марта. Срок хранения – неделя. Отсюда их и заберут.  

Девушка забрала посылку с плитами по просьбе друга. Теперь она подозревается в измене родине-4

Девушка забрала посылку с плитами по просьбе друга. Теперь она подозревается в измене родине-6

Виктория Волчек, подозреваемая в измене государству и подготовке к совершению акта терроризма:  
Меня попросили сфотографировать, когда я забрала. Я сфотографировала, скинула ему в закрытом виде – просто коробку. Когда я приехала домой, попросили снять видео, что в ней находится. Я открыла эту большую коробку, сняла на видео. Там были две электрические плитки. В начале марта Водин Валерий Сергеевич попросил, чтобы на мой адрес прислали большую посылку. Я у него спросила, что будет в посылке. Он сказал, что там будут электрические плитки.  

Девушка забрала посылку с плитами по просьбе друга. Теперь она подозревается в измене родине-9

Водин рассказывает Волчик много подробностей: как идет служба, какие задания. Делится буквально всем откровенным. Их дружба достаточно прочная. И Водин, получив задание от Главного управления разведки Министерства обороны Украины, уже знает, кто заберет в Минске посылки.  

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# КГБ Беларуси # общество # Фотофакт

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