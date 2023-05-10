Девушка забрала посылку с плитами по просьбе друга. Теперь она подозревается в измене родине

Электроплиты перед тем, как прибыть в Минск, проделывают извилистый маршрут. Из Украины их отправят в Италию, там трекинг еще больше запутают. Оттуда на территорию ЕАЭС, в который входит и Беларусь. Такая сложная логистика, чтобы запутать следы, а еще чтобы не было прямого контакта передач между отправителем и получателем. Подробности расследования КГБ в фильме «Убойная посылка» на телеканале ОНТ.

Посылки придут в этот пункт. В столичном микрорайоне Каменная Горка 21 марта. Срок хранения – неделя. Отсюда их и заберут.