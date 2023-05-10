Теракт под Минском мог произойти 9 Мая? Признания подозреваемых
Электроплиты перед тем, как прибыть в Минск, проделывают извилистый маршрут. Из Украины их отправят в Италию, там трекинг еще больше запутают. Оттуда на территорию ЕАЭС, в который входит и Беларусь. Такая сложная логистика, чтобы запутать следы, а еще чтобы не было прямого контакта передач между отправителем и получателем. Подробности расследования КГБ в фильме «Убойная посылка» на телеканале ОНТ.
Когда первая плитка была уже закопана на кладбище в Колодищах, вторая продолжала находиться в Ждановичах в квартире у Виктории Волчек. Ее забрали позже, 15 апреля.
Виктория Волчек, подозреваемая в измене государству и подготовке к совершению акта терроризма:
Водин в Instagram создал чат: я, он и этот Андрей. Андрей сказал: Вика, через какое-то время я буду у тебя. Я сказала: окей. Потом, когда он подъехал, позвонил, я вышла. Он подъехал на велосипеде.
Андрей Григорьев, подозреваемый в измене государству и подготовке к совершению акта терроризма:
На велосипеде доехал до Виктории Волчек, у которой находился пакет с плитой. Мы пообщались немного. Мы не виделись год или полтора – где-то так. Я забрал пакет и поехал в направление Молодечно до станции «Олехновичи». Там я добрался до участков … и спрашивал у Валеры, можно ли я тут оставлю плиту. Тут, вроде, люди не ходят. Он дал согласие.
Когда Водин уедет в Украину, общаться в интернете станут постоянно. В марте Григорьев не откажет другу в услуге – забрать электроплитку. По пути в Олехновичи он шлет подробные фото-, видеоотчеты и геолокацию. Водину это нужно, чтобы отчитаться по заданию перед украинскими кураторами. Никакой благотворительности. За переброску взрывчатки и сведения платят.
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