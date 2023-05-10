Теракт под Минском мог произойти 9 Мая? Признания подозреваемых

Электроплиты перед тем, как прибыть в Минск, проделывают извилистый маршрут. Из Украины их отправят в Италию, там трекинг еще больше запутают. Оттуда на территорию ЕАЭС, в который входит и Беларусь. Такая сложная логистика, чтобы запутать следы, а еще чтобы не было прямого контакта передач между отправителем и получателем. Подробности расследования КГБ в фильме «Убойная посылка» на телеканале ОНТ. Когда первая плитка была уже закопана на кладбище в Колодищах, вторая продолжала находиться в Ждановичах в квартире у Виктории Волчек. Ее забрали позже, 15 апреля.

Виктория Волчек, подозреваемая в измене государству и подготовке к совершению акта терроризма:

Водин в Instagram создал чат: я, он и этот Андрей. Андрей сказал: Вика, через какое-то время я буду у тебя. Я сказала: окей. Потом, когда он подъехал, позвонил, я вышла. Он подъехал на велосипеде.