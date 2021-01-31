Он освобождал Украину, Молдову. Героя Советского Союза Ивана Кустова поздравили с днём рождения с оркестром

Новости Беларуси. Трогательная церемония прошла 31 января в одном из минских дворов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С военным оркестром и приветствуя государственными флагами, поздравляли Героя Советского Союза Ивана Ильича Кустова.