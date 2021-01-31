Он освобождал Украину, Молдову. Героя Советского Союза Ивана Кустова поздравили с днём рождения с оркестром

Новости Беларуси. Трогательная церемония прошла 31 января в одном из минских дворов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С военным оркестром и приветствуя государственными флагами, поздравляли Героя Советского Союза Ивана Ильича Кустова.
Новости Беларуси. Трогательная церемония прошла 31 января в одном из минских дворов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С военным оркестром и приветствуя государственными флагами, поздравляли Героя Советского Союза Ивана Ильича Кустова.
Ветеран, удостоенный такого высокого звания за фронтовые подвиги, один из двух, ныне живущих в Беларуси. Освобождал Украину, Молдову.
В январе 1945 года рота под командованием Ивана Кустова сумела прорвать немецкую оборону и захватила стратегический плацдарм в центральной Польше.
Сегодня Герою Советского Союза исполнилось 97 лет.