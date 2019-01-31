«Он очень сладкий»: спасённый МЧС из воды пёс нашёл временную передержку

Новости Беларуси. Ту самую собаку, спасенную МЧС из фауны города, волонтеры отвезли на передержку к минчанке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В районе улицы Орловской спасатели помогли тонущей собаке выбраться из воды Пока пса прозвали Мишей. Собака действительно большая и пушистая. За полдня Миша уже подружился с временной хозяйкой Натальей. Именно она с волонтерами будет опекать животное, пока не объявится настоящий хозяин.

Найти его по номеру на ошейнике, к сожалению, не удалось. Поиски продолжаются в интернете.

Наталья Стельмах:

Он очень хороший, очень сладкий. Мы за полдня выучили три команды. Он уже понял, где его место. Знает команды «ко мне» и «сидеть». То есть сразу видно, что собака сообразительная – не скулит, не воет.