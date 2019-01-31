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«Он очень сладкий»: спасённый МЧС из воды пёс нашёл временную передержку

31 января 2019 17:15
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Новости Беларуси. Ту самую собаку, спасенную МЧС из фауны города, волонтеры отвезли на передержку к минчанке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Он очень сладкий»: спасённый МЧС из воды пёс нашёл временную передержку-1

В районе улицы Орловской спасатели помогли тонущей собаке выбраться из воды

Пока пса прозвали Мишей. Собака действительно большая и пушистая. За полдня Миша уже подружился с временной хозяйкой Натальей. Именно она с волонтерами будет опекать животное, пока не объявится настоящий хозяин.

«Он очень сладкий»: спасённый МЧС из воды пёс нашёл временную передержку-4

Найти его по номеру на ошейнике, к сожалению, не удалось. Поиски продолжаются в интернете.

«Он очень сладкий»: спасённый МЧС из воды пёс нашёл временную передержку-7

Наталья Стельмах:
Он очень хороший, очень сладкий. Мы за полдня выучили три команды. Он уже понял, где его место. Знает команды «ко мне» и «сидеть». То есть сразу видно, что собака сообразительная – не скулит, не воет.

«Он очень сладкий»: спасённый МЧС из воды пёс нашёл временную передержку-10

Анна Круглова, волонтер:
Его, конечно же, осмотрели ветеринары. Даже успели ему сделать прививочку. Визуально по заключению доктора ему около четырех лет. По состоянию довольно все благополучно, даже учитывая его зимнее купание.

«Он очень сладкий»: спасённый МЧС из воды пёс нашёл временную передержку-13

# Спасение # общество # Анна Круглова # Наталья Стельмах # Фотофакт

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