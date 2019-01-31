Минобразования утвердило учителям надбавки за дополнительную работу

Новости Беларуси. Педагоги и преподаватели получили возможность зарабатывать больше. Постановлением Министерства образования для них установлены надбавки за дополнительную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В инструкции прописаны размеры надбавок, а также порядок и условия начисления. Теперь дополнительно будут оплачиваться, например, работа с неблагополучными семьями и с иностранными обучающимися. Организация питания учеников и их оздоровления, кураторство учебной группой, работа с одаренной молодежью, различные виды консультирования, деятельность по организации учебного процесса и многое другое.

Важно то, что если надбавки начисляют по нескольким основаниям, то они суммируются. Конкретные размеры устанавливаются приказом руководителя бюджетной организации по согласованию с профсоюзом.