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Минобразования утвердило учителям надбавки за дополнительную работу

31 января 2019 16:51
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Новости Беларуси. Педагоги и преподаватели получили возможность зарабатывать больше. Постановлением Министерства образования для них установлены надбавки за дополнительную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В инструкции прописаны размеры надбавок, а также порядок и условия начисления. Теперь дополнительно будут оплачиваться, например, работа с неблагополучными семьями и с иностранными обучающимися. Организация питания учеников и их оздоровления, кураторство учебной группой, работа с одаренной молодежью, различные виды консультирования, деятельность по организации учебного процесса и многое другое.

Важно то, что если надбавки начисляют по нескольким основаниям, то они суммируются. Конкретные размеры устанавливаются приказом руководителя бюджетной организации по согласованию с профсоюзом.

Больше новостей экономики за 31 января здесь.

# Зарплаты в Беларуси # общество # Сергей Савицкий

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