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В районе улицы Орловской спасатели помогли тонущей собаке выбраться из воды

29 января 2019 20:09
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Новости Беларуси. О том, что в районе Орловской кто-то тонет в Свислочи, сегодня утром сообщили очевидцы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В районе улицы Орловской спасатели помогли тонущей собаке выбраться из воды -1

Животное оказалось практически на середине реки, подобраться к собаке сотрудники МЧС смогли на лодке. Хозяев хвостатого на берегу не оказалось.

В районе улицы Орловской спасатели помогли тонущей собаке выбраться из воды -4

Кроме того, несколько дней назад информацию об этой собаке разместили в социальных сетях. Неравнодушные горожане искали дом потерявшегося животного. Поиск хозяев сотрудники МЧС начали с проверки номера на ошейнике. Такие жетоны для домашних животных выдают коммунальные службы.

В районе улицы Орловской спасатели помогли тонущей собаке выбраться из воды -7

# Спасение # происшествия # Фотофакт

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