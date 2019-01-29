В районе улицы Орловской спасатели помогли тонущей собаке выбраться из воды

Новости Беларуси. О том, что в районе Орловской кто-то тонет в Свислочи, сегодня утром сообщили очевидцы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. О том, что в районе Орловской кто-то тонет в Свислочи, сегодня утром сообщили очевидцы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Животное оказалось практически на середине реки, подобраться к собаке сотрудники МЧС смогли на лодке. Хозяев хвостатого на берегу не оказалось.
Кроме того, несколько дней назад информацию об этой собаке разместили в социальных сетях. Неравнодушные горожане искали дом потерявшегося животного. Поиск хозяев сотрудники МЧС начали с проверки номера на ошейнике. Такие жетоны для домашних животных выдают коммунальные службы.