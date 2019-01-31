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Зарядка электромобилей станет платной на «Белоруснефть» в 2019 году

31 января 2019 16:51
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Новости Беларуси. Предполагается, что это произойдет во втором квартале. Киловатт будет стоить в пределах 30 копеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При таком тарифе стоимость 100 километров пути составит примерно 5,5 рублей. Специалисты компании обращают внимание, что это в два раза дешевле, чем аналогичный пробег на авто с двигателем внутреннего сгорания. В течение пяти последних лет электромобильный транспорт по всей Беларуси можно заряжать бесплатно. Все это время развивается сеть электрозарядных станций.

Сейчас их уже более 80, а к концу 2019 года должно быть не менее 240.

Больше новостей экономики за 31 января здесь.

# Электромобили # общество # Сергей Савицкий

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