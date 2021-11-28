Он хочет доказать, что первые скейты в СССР создали белорусы. Мужчина основал необычный музей, и вот что там есть

Ему было 13 лет и очень хотелось приобрести велосипед. Однако бабушка Глеба задала другое направление, неожиданно подарив на праздник скейтборд. Этот подарок и проложил нашему герою путь в мир экстрима, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Глеб Бенциовский, создатель музея скейтбордов:

В результате того, что я сам, катая с 1988 года, видел, как меняются поколения, как меняется отношение к скейтбордингу, как оно трансформируется. И для того чтобы сохранить ту историю, передать молодым поколениям интерес к скейтбордингу, тот, который испытывали мы, первая идея была собрать воедино все скейты Советского Союза, на которых катались я и мои друзья.

Вот так в далеком 2005-м зародилась идея создания скейт-музея. Изначально вся уникальная коллекция умещалась дома. Но увлечение стремительно набирало обороты и оказалось гораздо масштабнее, чем ожидалось. Глеб Бенциовский:

Помимо скейтов появились различные документы, материалы, которые характеризовали советский скейтбординг. После того как я понял масштаб и объемы советского скейтбординга, пришло понимание, что несмотря на то, что эта страна была за закрытым занавесом, без истории мирового скейтбординга не мог появиться советский скейтбординг. И этот снежный ком дорос до того, что в данный момент в экспозиции представлено более 700 экспонатов, которые разделены на семь тематических разделов.

Благодаря ревизии чердаков и гаражей, а также обмена с европейскими музеями, экспонатов с каждым днем становилось все больше. Здесь вся история мирового скейтбординга – от первых самодельных моделей до выпущенных в промышленном масштабе. Глеб Бенциовский:

По многим параметрам Бразилия смело может считаться родиной скейтбординга. Основной раздел по истории в Советском Союзе, с которого, собственно, и начался музей. Музей содержит в себе и арт-объекты, созданные творческими людьми. Выполнив свою миссию, скейты получили вторую жизнь – уже в качестве произведений искусства. Самая первая доска нашего героя осталась на Кавказе – это юг Советского Союза. Однако второй скейт все же украшает стены музея, на нем Глеб немало времени провел в Раубичах.

Глеб Бенциовский:

Каждый скейтборд ценен. Это отдельно взятая история отдельно взятого человека и отдельно взятого скейта. А историю невозможно купить ни за какие деньги. Коллекции экспонировались в России, Испании, Латвии и Бразилии. Это уникальный музей контрастов, который рассказывает историю нескольких поколений. Модели из далекого СССР и модные тренды нынешней эпохи. Несомненно, в отличие от тех пионеров советского скейтбординга, у современных скейтеров гораздо больше способов овладеть мастерством.

Глеб Бенциовский:

Учился я кататься так же, как и все те, кто не имел информации о том, как этим правильно заниматься: через метод проб и ошибок. Вначале катался на четырех точках опоры, потом на трех точках, потом встал на ноги, прокатился. Первый раз упал и понял, что все это отлично и замечательно. Это пространство – живая история мирового и отечественного скейтбординга. Среди экспонатов нет ни единой реплики. Расположены они в хронологическом порядке: с 1950-х годов и до нынешнего дня. Давайте вместе попробуем погрузиться в субкультуру и проникнуться историей скейтбординга.

Глеб Бенциовский:

В 1979 году в маленьком городе Выру в Эстонии на заводе газоанализаторов был выпущен первый советский скейтборд, назывался он «Rula». Именно с 1979 года историю советского скейтбординга можно считать официально открытой. Всего по Союзу выпускали скейтборды около 20 предприятий.

Глеб Бенциовский:

Были, например, такие вот чудеса, которые тоже по техническим условиям являлись скейтбордами, но на практике катать на них было достаточно сложно. В 1985-м скейтбординг был признан видом спорта третьей категории в дисциплине слалом. Глеб Бенциовский:

После нескольких лет проведения неофициальных соревнований по Союзу стали проводиться официальные чемпионаты, кубки и так далее. Соревнования проводились даже в Казахстане, на высокогорном стадионе Медеу, который до сих пор является самыми высокогорными соревнованиями по скейтбордингу, так как каток Медеу находится на высоте 1 630 метров над уровнем моря. И пока еще никто не проводил соревнования на такой высоте.

У нашего героя Глеба тоже есть опыт участия в таких соревнованиях. Глеб Бенциовский:

Впечатлений очень много. Соревнования по скейтбордингу как в те времена, так и современные, принципиально отличаются от других соревнований по академическим видам спорта. Потому что в скейтборде райдеры не являются какими-то кровными соперниками и так далее – это в первую очередь друзья, объединенные любовью к одному любимому делу, которые просто в один прекрасный день в одном прекрасном месте решили собраться и узнать, кто лучше на сегодняшний момент. Тенденции в мировом скейтбординге меняются из года в год. Давайте узнаем, как обстоят дела у белорусов.

Глеб Бенциовский:

Сейчас мы с вами находимся в так называемом белорусском корнере – это скейты-артефакты, которые иллюстрируют все то, что происходило на территории Белорусской ССР. Скейты производились на нескольких заводах – это были заводы в Пинске. Скейты там начали выпускаться первыми в Белорусской ССР, и я надеюсь, что я капну архивы и докажу, что, возможно, это были первые скейты, которые выпускались и в Союзе.