Есть даже растение-хищник. Рассказываем о цветах, которые минчане любят заводить дома

Новости Беларуси. Рай для ботаника и настоящий оазис посреди городских джунглей. Тут точно не место осенней хандре. В цветочном магазине круглый год можно увидеть свисающие с потолка лианы, насладиться ароматом средиземноморских фруктов и познакомиться вот с таким милым кореллой, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. А какие зеленые домашние питомцы сегодня в топе? Давайте спросим у эксперта.

Наталья Гайдук, маркетолог магазина цветов:

Все привыкли к цветку Антуриуму, его еще называют «мужское счастье», выглядит он вот так, красного цвета, большой. Но на самом деле сейчас существует большое количество вариаций. В частности, вот новый сорт – Антуриум Лилли. Он примечателен тем, что это крупное растение, больше он не становится, есть он также в минимальной вариации.

Антуриум – лидер среди самых неприхотливых комнатных растений. Нечастый полив, немного подкормки и побольше солнышка – и он вас будет радовать цветами и летом, и зимой. Но главное преимущество тропического гостя – что вы можете подобрать зеленого друга под габариты квартиры.

Наталья Гайдук:

Еще один трендовый сорт, это Антуриум Зизу. Он похож по соцветиям, но у него более насыщенный оттенок, он собрал много наград на флористических выставках. Он существует всего пару лет, поэтому сейчас за ними активно охотятся, осталось не так много.

Антуриум Миллион – еще одна модная разновидность. Он прекрасно подойдет для рабочего места и станет ярким акцентом в любом интерьере. Но какой бы сорт вечнозеленого вы ни выбрали, новый любимец точно привнесет в вашу жизнь много красок. Наталья Гайдук:

Антуриум это считается цветок «мужское счастье», но вы видите, что он есть и розовый, и фиолетовый. То есть не совсем подарок для мужчины. На самом деле это цветок, который привлекает богатство. В качестве подарка это одно из самых лучших решений, потому что это талисман на удачу и богатство. Считается, что для того, чтобы он выполнял свои качества как мужской цветок, его должна дарить девушка. А как женский – это должен быть подарок от парня. Так что берите на заметку. Но настоящая экзотика, которую не сразу можно разглядеть и оценить, живет в этом маленьком горшочке.

Наталья Гайдук:

Это растение-хищник. Любимое растение посетителей школьного возраста. Дети очень любят выращивать, ухаживать. По-научному это Венерина мухоловка, или Дионея. Самый распространенный вопрос, который задают: а что делать зимой, когда нет мух? Это растение, как и все растения, фотосинтезирует, а мухи нужны в качестве подкормки. В отличие от Антуриума, Венериной мухоловке потребуются не только зазевашиеся насекомые, но и много внимания. Наталья Гайдук:

Это довольно капризный зеленый питомец. Это болотное растение, условия ему нужны соответствующие. Каждый день нужно увлажнять почву, лучше нижним поливом. Его желательно опрыскивать или ставить поддон с галькой, чтобы влажность воздуха была постоянно повышена. Иначе растение погибнет. Еще важный фактор, по которому мухоловки часто плохо переносят зиму, это солнечный свет. Им нужен очень активный солнечный свет. А чем же, спросите вы, может порадовать американская хищница, кроме своего пристрастия к мухам? Специально для программы «Минск и минчане» мы провели необычный эксперимент.

Правда, в домашних условиях его повторять не стоит. Дело в том, что каждая зубастая «ловушка» рассчитана на четыре закрытия, затем она погибает. Поэтому если хотите, чтобы Дионея служила вам верно и долго (ну или хотя бы дожила до лета – самой лакомой поры), то ее стоит поберечь.

Наталья Гайдук:

Есть еще интересное растение, это Непентес. Он выделяет специальные феромоны, которые завлекают мошек в ловушку. Они туда попадают и там остаются. А это растение из белорусских болот, это известная всем со школьной программы росянка. Впрочем, можно присмотреться и к другим новомодным жителям зеленой галереи.

Наталья Гайдук:

Это бонсай. Многие думают, что это такое растение, но это техника формирования карликовых деревьев. В этой технике формируют самые разные деревья. Фикус Генсенг – это самый простой вариант, подходит для новичка, любой любитель справится. Бывают еще шикарные бонсаи хвойные, различные редкие коллекционные сорта. С ними уже сложнее, но тоже можно приручить. Бонсай (не путать с «банзай») – это японская техника выращивания растений. На причудливые, переплетенные стволы деревьев можно смотреть бесконечно долго – говорят, это снимает стресс. Но бонсай – удовольствие не из дешевых. И самому создать такое чудо, скорее всего, не получится. Наталья Гайдук:

На самом деле голландские садовники немного хитрят, они сначала выращивают стволик, а потом прищепляют растения. Он вырастает очень медленно. Но если формировать самим, на это уйдут многие годы. Можно вот этот бонсай как-то адаптировать под себя, но на это потребуются, наверное, десятилетия. А мы переходим от мини-деревьев к макси. Всем любителям объемных зеленых решений в интерьере можно присмотреться к нашему следующему герою. – Что это за гигант? Листья как у лопуха.

Наталья Гайдук:

Скорее у капусты. Это фикус Лирата Бамбино, наиболее востребованный сейчас среди фикусов. Его очень любят в минималистичных или скандинавских интерьерах. Они бывают такого размера, совсем крошки, огромные – на половину комнаты. Кому как нравится. Есть еще среди фикусов интересный вариант – это фикус Мокламе. У него более плотные листочки, скругленные на краях. Фикус Бенджамина более классический, березка. И еще немного вкусного.

Наталья Гайдук:

Это Каламондин, его плоды, выращенные в комнатных условиях, можно есть. Это смесь кумквата и мандарина. Но вот вопрос – почему таким экзотам не всегда комфортно жить в наших домах? Ведь зачастую вместо кисло-сладких плодов мы получаем высохшее деревце, несмотря на обильный полив и тщательный уход. Наталья Гайдук:

Главный секрет выращивания цитрусов в комнатных условиях – это прохлада. Они не любят наши жаркие зимние квартиры, летние тоже, когда +25-27 градусов. Оптимальная температура для них +21-23 градуса, зимой ее можно даже уменьшать. Итак, подытожим. Какие растения стоит завести у себя дома в первую очередь?

Наталья Гайдук:

В наши непростые времена я бы завела несколько сансевиерий, потому что даже одной сансевиерии хватает, чтобы очистить воздух от болезнетворных бактерий. От примесей, которые выделяет мебель. Помещение около 30 квадратов. За ней очень легко ухаживать, можно поливать раз в три недели. Еще я бы советовала Антуриум, потому что это красиво. Фикус Лирата тоже очень хорош, он необычно выглядит, за ним достаточно легко ухаживать. Ну а для всех тех, кто не готов к постоянному уходу, флористы подсказали, как создать дома красоту и уют без лишних усилий.