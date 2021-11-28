«Готовились почти каждый день». Какие номера представили на фестивале-конкурсе «Творчество без границ»?

В столице прошел международный фестиваль-конкурс «Творчество без границ», посвященный 85-летию Национального центра художественного творчества детей и молодежи, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Фестиваль – яркое событие в области художественного творчества. В 2021 году в конкурсе приняли участие творческие коллективы и исполнители от 6 до 25 лет из Беларуси, России, Казахстана, Киргизии, Украины и Азербайджана. Свои таланты продемонстрировали более 2 000 участников.

Кристина Генералова, методист Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

Общее число участников составляет около 7 000 в этом году. Мы стараемся каждый день увеличивать и, конечно же, с нетерпением ждем очных встреч в залах Минска, когда получается. А когда не получается, соответственно, мы ждем видеоприветствия, видеономера наших участников, и это дистанционно.

Конкурсанты могли проявить себя в номинациях «Хореография», «Вокальный жанр», «Инструментальный жанр» и «Театр моды». В состав жюри вошли заслуженные работники образования и культуры: педагоги специализированных учебных заведений, известные певцы, композиторы, хореографы и музыканты.

Кристина Генералова:

Уже состоялись конкурсные дни по дистанционному вокалу и по инструментальному жанру в очной форме. Почему мы вынуждены проводить очную и дистанционную формы? Я думаю, все прекрасно знают. Так как есть возможность у наших участников со всей республики, международных гостей принимать участие в фестивале, потому что, к сожалению, не все могут приехать. Поэтому мы проводим и очную, и дистанционную форму. После проведения оценок и совещаний жюри, будут подведены итоги и будут вручаться степенные дипломы для тех коллективов, которые были самыми яркими, талантливыми по их мнению.

«Творчество без границ» – настоящий праздник в первую очередь для юных участников, которые съехались на фестиваль из самых разных уголков страны. Длительная подготовка, новые костюмы и долгие репетиции стали для многих настоящим приключением.

София Корыткина:

Нас 14 человек, мы приехали из Могилева. Коллектив называется «Театр-студия «Радуга». Номер «Все будет хорошо», готовились почти каждый день, много и усердно тренировались.

Милана Алданова:

Мы хотим стать лауреатами первой степени.

Екатерина Харак:

Мы заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, образцовый театр танца «Премьер-Спонайд» – Витебская область, город Полоцк. Наш номер приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Номер о том, как женщины дожидаются с войны своих мужей, пап, братьев. Готовились мы, конечно, долго, упорно. Надеемся, что займем достойное место, достойно выступим и получим удовольствие от конкурса. Пока нам все нравится, все очень хорошо.