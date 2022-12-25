Он должен выстоять почти месяц! Как пекут рождественский лютеранский пирог штоллен?

Новости Беларуси. В эти дни особенно многолюдно и в храмах Гродненской области. В этом регионе к католической конфессии относит себя почти каждый второй житель, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 24 декабря верующие готовились к Рождеству, украшали дома и накрывали столы, чтобы с первой звездой произнести: «Хрыстос нарадзіўся!».

В один день с католиками Рождество встречают лютеране. Потому перенесемся в Гродно.

Галина Буро, корреспондент:

Старинная лютеранская кирха в Гродно была возведена еще в XVIII веке. На сегодня она единственная действующая в Беларуси. Это Рождество для прихожан особое, ведь на пороге юбилей – 230-летие общины.

К Рождеству сдержанный минималистичный интерьер неоготической кирхи элегантно нарядился. Центральное место – сияющая ель. Пастор рассказывает: обычай украшать праздничные деревья огнями положил именно Мартин Лютер. В 1513 году, возвращаясь домой в канун Рождества, немецкий богослов был очарован красотой звезд на небесном своде. Потому дома он решил украсить елку свечами. Отсюда и пошла эта блестящая традиция.

Над алтарем кирхи реплика Вифлеемской звезды, которая указала волхвам путь к пещере, где родился Иисус. А рядом та самая сцена библейского сюжета. Вертеп лютеране ставят ежегодно, а еще обязательно пекут рождественский пирог под названием штоллен.

Владимир Татарников, пастор лютеранской кирхи Гродно:

Он изготавливается из сухофруктов, изюма. С добавлением небольшого алкоголя, чтобы он простоялся. Добавляется много масла. И где-то три-четыре недели он должен выстоять. Готовый. И только потом он на Рождество открывается.

Лютеранская вера схожа с католической. Но здесь нет исповеди и причастия, нет постов и 12 блюд. Вся суть подготовки к Рождеству заключается во внутренней духовной самодисциплине верующего.

Владимир Татарников:

Пообщаться с родными, с близкими. Может, мы с кем-то давно не созванивались. Созвониться, пообщаться, приехать в гости.

А уже в сам сочельник вечером в кирхе не только особенно нарядно, но и многолюдно. Главный ритуал богослужения, когда пастор в одеянии с белой торжественной столой проносит через храм фигуру младенца Иисуса и кладет ее в ясли рождественского вертепа.

После этого таинства церковь начинает звучать. Детский концерт под орган, пианино и тромбон. Молитва, костёл, 12 постных блюд. Как белорусские католики отметили Рождество?