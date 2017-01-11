Он был профессионалом с большим сердцем: умер заведующий отделом телеоператоров ОНТ Леонид Чумаков

Новости Беларуси. Печальный день для белорусского телевидения. Накануне не стало нашего коллеги – заведующего отделом телеоператоров ОНТ Леонида Чумакова. Высококлассный специалист, работавший на канале с первых эфиров.

Его глазами зрители увидели сотни, если не тысячи событий.

А коллеги помнят мудрую улыбку и умение даже в форс-мажорных ситуациях не суетиться, а еще и подбадривать журналистов и операторов, в том числе, с других телеканалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На следующей неделе Леониду Чумакову должно было исполниться 57.

Он показал зрителям весь мир, чтобы самому скромно оставаться за кадром. Леонид Сергеевич, Леня, как по-домашнему называли его коллеги, даже фотографироваться старался с камерой в руках. Так он любил свою работу.

Анатолий Занкович, обозреватель телеканала ОНТ:

Леонид Сергеевич всегда умел подметить те нюансы – на телевидении мы называем их «шпильки» – которые и делают новости новостями. Он был очень уникальным человеком. Высоким профессионалом, профессионалом, у которого большое сердце.

На ОНТ работал с первых дней тогда еще нового канала. Но перед тем успел пройти в буквальном смысле огонь в телекомпании «ВоенТВ». Коллеги вспоминают: Чумаков не боялся даже тогда, когда опытные журналисты готовы были повернуть назад. Но и через много лет, став уже руководителем операторской службы, Леонид Сергеевич – нет, никому не говорил, как надо работать – просто показывал.

Иван Скоринов, оператор-постановщик телеканала ОНТ:

Говорят, что мужчины не плачут, но я почти заплакал… В любое время, когда что-то случалось, всегда звонок только ему, и он первый здесь. Этот человек был на подъеме всегда.

Он, не жалея, делился опытом и помогал в профессии многим. Но, поднимаясь с операторской группой на вершину телевизионного Олимпа, благодарил только команду. А сам будто снова остался за кадром.

Валерий Науменко, заведующий службой телеоператоров дирекции телепроизводства телеканала СТВ:

Всегда находил слова, чтобы просто побеседовать. Он был большим оптимистом. Его невозможно было увидеть злым или уставшим – всегда на лице была улыбка!

Одним из последних событий, которое мы увидели глазами Леонида Чумакова, было открытие второй Минской кольцевой. Но его жизненная дорога оборвалась неожиданно для всех. В тот день Леонида Сергеевича ждали на работу… но теперь его портрет с черной лентой снимают.