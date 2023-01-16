«Он был моим другом». Зачем временный поверенный в делах Польши в Беларуси пришёл на суд над Почобутом?

Новости Беларуси. Призывал к санкциям, открыто высказывал свою антигосударственную позицию. Слушание по делу журналиста Андрея Почобута началось в Гродненском областном суде. Его обвиняют в деструктивной деятельности против нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Почобут большую часть времени проживал в Беларуси, при этом входил в незарегистрированный Союз поляков, питал симпатию к режиму Варшавы. Он неоднократно публиковал материалы, где призывал вводить санкции против белорусов, не скрывал свою антигосударственную позицию и даже более – восхвалял террористические действия Армии Крайовой, той самой, которая ставила задачу сделать Западную Беларусь «Крэсамі ўсходнімі» в составе Польши. Почобута обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса – за разжигание национальной розни и за действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности.

Кто финансировал деятельность обвиняемого и по чьей указке он работал – очевидно, ведь даже на суд прибыл временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войтеховский со своей женой-журналисткой. Правда, в зал их не пустили, ведь присутствие дипломата можно расценить как давление на суд. Что за такая безвозмездная «дружба» связывает польского политика и белорусского гражданина, пояснить прессе Войтеховский не смог, как и объяснить действия НАТО вблизи белорусских границ. Польская журналистка и вовсе проговорилась, что не может высказывать свое мнение. Скажите, вы сегодня приехали как дипломат или как частное лицо?

Мартин Войтеховский, временный поверенный в делах Польши в Беларуси:

И так, и так. А если как дипломат, то с какой целью? Мартин Войтеховский:

Вы знаете, что это важное событие для польского сообщества, для польской диаспоры в Беларуси. Хотел быть здесь, хотел поддержать людей, которые пришли в здание суда. Андрей был моим другом, моим знакомым. А вы не считаете свой визит вмешательством во внутреннюю политику Республики Беларусь?

Мартин Войтеховский:

Я никому не мешаю, стою, веду себя культурно. Думаю, что все нормально. Очень обеспокоены. Последняя информация про изменения, например, военной доктрины со стороны Польши. Уже у наших границ будут стоять. Идет нагнетание контингента войск. Как вы к этому относитесь? Мы как белорусы волнуемся.

Юстина Прус-Войтеховская, журналистка польского информационного агентства:

Я понимаю ваше волнение. К сожалению, не уполномочена комментировать. Ваше мнение как журналиста, как профессионала. Юстина Прус-Войтеховская:

Я не могу высказывать свое мнение сейчас. Мы как простые даже белорусы сейчас переживаем. Вот последние новости, что теперь военную доктрину Польша изменила, войска будут стоять рядом с границей. Что происходит, почему так?