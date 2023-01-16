Какие документы нужно обязательно проверить перед покупкой квартиры? Отвечает эксперт

Новости Беларуси. Покупка квартиры – важное событие в жизни любого человека, и к этому процессу нужно подойти с тщательной подготовкой. Есть много нюансов, на которые стоит обращать внимание, оформляя сделку, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

А вообще, в жилищной передряге может оказаться и тот, кто планирует стать владельцем недвижимости. Вот несколько простых, но важных правил, которые нужно помнить при покупке квадратных метров.