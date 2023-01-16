Какие документы нужно обязательно проверить перед покупкой квартиры? Отвечает эксперт
Новости Беларуси. Покупка квартиры – важное событие в жизни любого человека, и к этому процессу нужно подойти с тщательной подготовкой. Есть много нюансов, на которые стоит обращать внимание, оформляя сделку, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
А вообще, в жилищной передряге может оказаться и тот, кто планирует стать владельцем недвижимости. Вот несколько простых, но важных правил, которые нужно помнить при покупке квадратных метров.
Максим Логинов, начальник расчетно-справочного центра №3 Советского района Минска:
При совершении сделки купли-продажи квартиры потенциальному собственнику жилого помещения следует истребовать у продавца следующие документы: в первую очередь это паспорт, документ, который определяет личность человека. Далее необходимо потребовать документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение. К ним относятся технический паспорт на жилое помещение и свидетельство о государственной регистрации. При совершении сделки по купле-продаже квартиры следует обратить внимание на то, чтобы продавец квартиры не состоял нигде на учете. Предоставляется медицинская справка о состоянии здоровья. Более того, расчетно-справочные центры предоставляют собственникам жилых квартир копии лицевых счетов. Копия лицевого счета – это тот документ, который отражает технические характеристики квартиры. А именно площадь квартиры, кто является собственником квартиры, лиц, зарегистрированных в нем и в случае, если квартира сдается по договору найма, в копии лицевого счета отражаются сведения о нанимателе жилого помещения. А также сведения о том, зарегистрирован ли наниматель, а также члены его семьи в данной квартире.
Попросили освободить квартиру в течение дня. История квартиросъемщика, который оказался без крыши над головой – подробности здесь.
Рынок недвижимости напоминает джунгли. И каждому попавшему в эти джунгли, как и любому живому существу, присущ инстинкт самосохранения, который посылает в мозг сигналы: обманут, ограбят, испортят имущество, не заплатят и прочее, прочее, прочее. Как же быть? Как, например, из множества претендентов на ваши свободные квадратные метры выбрать тех, с кем можно будет построить долгоиграющие деловые отношения? Молодая семейная пара? Друзья? Родственники? Студенты? Трудоголики-одиночки? Пожалуй, не существует портрета идеального нанимателя, впрочем, как и собственника квадратных метров. Зато как выглядит далекий от идеала квартиросъемщик после сегодняшней истории становится предельно ясно всем.
Подписывайтесь на нас в Telegram!