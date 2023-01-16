Суд по делу журналиста Андрея Почобута начался в Гродно

Новости Беларуси. Призывал к санкциям, открыто высказывал свою антигосударственную позицию. Слушание по делу журналиста Андрея Почобута началось в Гродненском областном суде. Его обвиняют в деструктивной деятельности против нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Почобут большую часть времени проживал в Беларуси, при этом входил в незарегистрированный Союз поляков, питал симпатию к режиму Варшавы. Он неоднократно публиковал материалы, где призывал вводить санкции против белорусов, не скрывал свою антигосударственную позицию и даже более – восхвалял террористические действия Армии Крайовой, той самой, которая ставила задачу сделать Западную Беларусь «Крэсамі ўсходнімі» в составе Польши.