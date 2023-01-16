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Суд по делу журналиста Андрея Почобута начался в Гродно

16 января 2023 13:08
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Новости Беларуси. Призывал к санкциям, открыто высказывал свою антигосударственную позицию. Слушание по делу журналиста Андрея Почобута началось в Гродненском областном суде. Его обвиняют в деструктивной деятельности против нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд по делу журналиста Андрея Почобута начался в Гродно-1

Андрей Почобут большую часть времени проживал в Беларуси, при этом входил в незарегистрированный Союз поляков, питал симпатию к режиму Варшавы. Он неоднократно публиковал материалы, где призывал вводить санкции против белорусов, не скрывал свою антигосударственную позицию и даже более – восхвалял террористические действия Армии Крайовой, той самой, которая ставила задачу сделать Западную Беларусь «Крэсамі ўсходнімі» в составе Польши.

Суд по делу журналиста Андрея Почобута начался в Гродно-4

Почобута обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса – за разжигание национальной розни и за действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности.

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# Судебная система Беларуси # общество # Андрей Почобут # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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