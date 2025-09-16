Студенты ГрГУ имени Янки Купалы снимают документальный фильм о геноциде в Путришках

Беларусь живет в мире, а мир надеется на прекращение разного рода конфликтов и войн. В нашей стране сегодня, 16 сентября, отмечается День мира. Он был учрежден 27 лет назад указом Главы Государства. А 21 сентября событие обретает международный статус.

В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы сегодня презентовали выставку «Дети войны» и представили документальный фильм по факту геноцида мирных жителей в деревне Путришки. Не обошлось и без обсуждения событий воссоединения Западной Беларуси с БССР в преддверии Дня народного единства. Галина Буро: когда царит мир и объединяет память.

Галина Буро, корреспондент:

О том, что в этом лесу происходили страшные события, в прокуратуру сообщили местные жители. В результате раскопок были обнаружены останки 36 мирных жителей, которых расстреляли фашисты.

Выяснилось, что в июне 41-го года немецкие захватчики в течение четырех дней привозили сюда людей из населенных пунктов Гродненского района. Их подводили к канавам и расстреливали автоматной очередью. Во время раскопок рядом с костными останками специалисты обнаружили личные вещи: простые резиновые сапоги, расческа, зеркало, ремни, часы, то есть убивали здесь не военных, а простых мирных жителей. За что – неизвестно. О безвинно убитых людях и расследовании дела студенты, будущие журналисты вместе с сотрудниками прокуратуры снимают документальный фильм. Детально воспроизводят события тех дней, инсценируют сюжет, изучают архивы, встречаются со свидетелями.

Мне мама рассказывала, и мы ходили в этот лес, и она мне показала, сказала: «Вот тут люди, расстрелянные в лесу этом. Материалы уже отсняты, предстоит доработка сценария и монтаж 15-минутного фильма. Кинокартина будет тяжелой, но раскроет правду о геноциде в Путришках. Правдиво и страшно о фактах издевательств фашистов над белорусами.

Карина Мистюк, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Мирные жители были расстреляны с особой жестокостью. И факт, который удивил меня больше всего, – они играли в тир с мирными жителями, ставили кружку им на голову и стреляли. Я считаю, что это максимально жестоко и бесчеловечно, и мы должны показать эту правду, раскрыть ее в нашем документальном фильме. Мы этим и занимаемся.