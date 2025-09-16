Студенты ГрГУ имени Янки Купалы снимают документальный фильм о геноциде в Путришках
Беларусь живет в мире, а мир надеется на прекращение разного рода конфликтов и войн. В нашей стране сегодня, 16 сентября, отмечается День мира. Он был учрежден 27 лет назад указом Главы Государства. А 21 сентября событие обретает международный статус.
В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы сегодня презентовали выставку «Дети войны» и представили документальный фильм по факту геноцида мирных жителей в деревне Путришки. Не обошлось и без обсуждения событий воссоединения Западной Беларуси с БССР в преддверии Дня народного единства.
Галина Буро: когда царит мир и объединяет память.
Галина Буро, корреспондент:
О том, что в этом лесу происходили страшные события, в прокуратуру сообщили местные жители. В результате раскопок были обнаружены останки 36 мирных жителей, которых расстреляли фашисты.
Выяснилось, что в июне 41-го года немецкие захватчики в течение четырех дней привозили сюда людей из населенных пунктов Гродненского района. Их подводили к канавам и расстреливали автоматной очередью.
Во время раскопок рядом с костными останками специалисты обнаружили личные вещи: простые резиновые сапоги, расческа, зеркало, ремни, часы, то есть убивали здесь не военных, а простых мирных жителей. За что – неизвестно. О безвинно убитых людях и расследовании дела студенты, будущие журналисты вместе с сотрудниками прокуратуры снимают документальный фильм. Детально воспроизводят события тех дней, инсценируют сюжет, изучают архивы, встречаются со свидетелями.
Мне мама рассказывала, и мы ходили в этот лес, и она мне показала, сказала: «Вот тут люди, расстрелянные в лесу этом.
Материалы уже отсняты, предстоит доработка сценария и монтаж 15-минутного фильма. Кинокартина будет тяжелой, но раскроет правду о геноциде в Путришках. Правдиво и страшно о фактах издевательств фашистов над белорусами.
Карина Мистюк, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мирные жители были расстреляны с особой жестокостью. И факт, который удивил меня больше всего, – они играли в тир с мирными жителями, ставили кружку им на голову и стреляли. Я считаю, что это максимально жестоко и бесчеловечно, и мы должны показать эту правду, раскрыть ее в нашем документальном фильме. Мы этим и занимаемся.
Премьера документального фильма намечена на декабрь. Ее приурочат ко дню установки памятного знака на месте перезахоронения в Путришках останков мирных жителей. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа продолжается. Прокуратура Гродненской области уже установила больше 40 ранее не известных мест уничтожения мирного населения.
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