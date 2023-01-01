«Возлагаем большие надежды». Как отпраздновали Новый год в Витебске?

Новости Беларуси. В новогоднюю ночь гуляния развернулись по всей стране. В Витебске они проходили на нескольких площадках. Больше всего людей собрала площадь Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная елка города стала местом притяжения сотен горожан. Не стал помехой для них и первый в наступившем году дождь. Праздничную атмосферу создавала яркая иллюминация и новогодние песни. Задавала ритм дискотека под открытым небом. Работали ярмарка и детские аттракционы. Не обошлось и без сюрпризов: всех поразило огненное шоу.

В 23-м году ждем: какие-то хорошие события, возлагаем большие надежды. Надеемся, все будет хорошо.

Мы впервые празднуем Новый год вместе. Мы познакомились два года в колледже. Я рада, что мы с ней познакомилась и праздную этот Новый год с ней.

Больше счастливых дней, позитива, мы вас любим всех!

Чтобы все ваши мечты исполнились. Чтобы все, что пожелали в новом году, сбылось. Чтобы 2023-й был еще лучше, чем прошлый год!