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«Возлагаем большие надежды». Как отпраздновали Новый год в Витебске?

01 января 2023 10:48
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Новости Беларуси. В новогоднюю ночь гуляния развернулись по всей стране. В Витебске они проходили на нескольких площадках. Больше всего людей собрала площадь Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Возлагаем большие надежды». Как отпраздновали Новый год в Витебске?-1

Главная елка города стала местом притяжения сотен горожан. Не стал помехой для них и первый в наступившем году дождь. Праздничную атмосферу создавала яркая иллюминация и новогодние песни. Задавала ритм дискотека под открытым небом. Работали ярмарка и детские аттракционы. Не обошлось и без сюрпризов: всех поразило огненное шоу.  

«Возлагаем большие надежды». Как отпраздновали Новый год в Витебске?-4

В 23-м году ждем: какие-то хорошие события, возлагаем большие надежды. Надеемся, все будет хорошо.  

«Возлагаем большие надежды». Как отпраздновали Новый год в Витебске?-7

Мы впервые празднуем Новый год вместе. Мы познакомились два года в колледже. Я рада, что мы с ней познакомилась и праздную этот Новый год с ней.  

«Возлагаем большие надежды». Как отпраздновали Новый год в Витебске?-10

Больше счастливых дней, позитива, мы вас любим всех!  

«Возлагаем большие надежды». Как отпраздновали Новый год в Витебске?-13

Чтобы все ваши мечты исполнились. Чтобы все, что пожелали в новом году, сбылось. Чтобы 2023-й был еще лучше, чем прошлый год!  

«Возлагаем большие надежды». Как отпраздновали Новый год в Витебске?-16

Кульминацией новогоднего праздника в Витебске стал салют. После люди не торопились за праздничные столы. Развлекательная программа продолжалась почти до утра.  

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# Новый год # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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