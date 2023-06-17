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Олимпийский квест и 30 интерактивных площадок. В Слониме проходит спортивно-культурный фестиваль «Вытокi»

17 июня 2023 09:24
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Новости Беларуси. Олимпийский квест и 30 интерактивных площадок. Слоним принимает спортивно-культурный фестиваль «Вытокi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олимпийский квест и 30 интерактивных площадок. В Слониме проходит спортивно-культурный фестиваль «Вытокi»-1

Сегодня, 17 июня, в его программе множество мероприятий на любой вкус и возраст. Праздник благодаря организаторам приобрел масштабы события далеко не районного масштаба. Слоним принимает гостей со всей страны. Фестивальная программа завершится вечерним гала-концертом. В завершение праздника на центральной площади города всех ожидает красочный фейерверк и дискотека.

# Фестиваль # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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