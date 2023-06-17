Олимпийский квест и 30 интерактивных площадок. В Слониме проходит спортивно-культурный фестиваль «Вытокi»

Сегодня, 17 июня, в его программе множество мероприятий на любой вкус и возраст. Праздник благодаря организаторам приобрел масштабы события далеко не районного масштаба. Слоним принимает гостей со всей страны. Фестивальная программа завершится вечерним гала-концертом. В завершение праздника на центральной площади города всех ожидает красочный фейерверк и дискотека.