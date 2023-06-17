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Фестиваль-ярмарка «Сморгонские баранки» состоится в честь 520-летия города

17 июня 2023 09:01
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Новости Беларуси. Родина баранок и город, известный медвежьей академией, где занимались дрессировкой животных еще во времена Радзивиллов – речь о Сморгони. Скромный райцентр Гродненской области сегодня, 17 июня, отмечает 520-летие основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль-ярмарка «Сморгонские баранки» состоится в честь 520-летия города-1

Большой праздник охватит всю центральную часть города, где развернется фестиваль-ярмарка «Сморгонские баранки». В названии закреплена принадлежность этого кулинарного изобретения, которое получило широкую известность в Беларуси и за ее пределами. С давних времен ими торговали на шумных ярмарках, которыми славилась Сморгонь. Не меньшую известность имела в Европе и местная школа дрессировки медведей. Животных на потеху публике здесь обучали на протяжении нескольких веков.

# Фестиваль # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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