Фестиваль-ярмарка «Сморгонские баранки» состоится в честь 520-летия города

Новости Беларуси. Родина баранок и город, известный медвежьей академией, где занимались дрессировкой животных еще во времена Радзивиллов – речь о Сморгони. Скромный райцентр Гродненской области сегодня, 17 июня, отмечает 520-летие основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой праздник охватит всю центральную часть города, где развернется фестиваль-ярмарка «Сморгонские баранки». В названии закреплена принадлежность этого кулинарного изобретения, которое получило широкую известность в Беларуси и за ее пределами. С давних времен ими торговали на шумных ярмарках, которыми славилась Сморгонь. Не меньшую известность имела в Европе и местная школа дрессировки медведей. Животных на потеху публике здесь обучали на протяжении нескольких веков.