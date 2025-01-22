Футболисты клуба «Неман» приняли участие в досрочном голосовании

В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах Президента. Избиратели активно используют возможность исполнить гражданский долг в удобное для себя время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подает пример молодежи. Ядвиге Станиславовне 86 лет. Она одна из тех, кто первым сделал свой выбор. Женщина признается, дорожить временем – это профессиональная привычка. Почти полвека она посвятила себя медицине, где на счету каждая минута. За преданность делу жительница Витебска получила звание «Ветеран труда». 22 января на выборах Президента Ядвига Станиславовна голосует за мир и стабильность. Для нее это важная и, можно сказать, даже больная тема.

В Гродно на участке № 1 ожидают порядка 1,5 тысяч избирателей. В основном это люди старшего возраста. Более сотни человек сделали свой выбор уже в первый день досрочного голосования. Традиционно на участке, расположенном в Ледовом дворце, голосуют и местные спортсмены. 22 января большой дружной компанией оставить свой голос пришли футболисты – серебряные призеры чемпионата Беларуси. В основной день выборов команда отправится на выездной товарищеский матч.

Егор Зубович, нападающий футбольного клуба «Неман»: Нам небезразлично будущее нашей страны, и поэтому каждый проголосует. За мирное небо над головой, за светлую, процветающую нашу любимую страну.

Игорь Ковалевич, главный тренер футбольного клуба «Неман»:

У нас идет предсезонный сбор, достаточно плотный график, и мы посоветовались с ребятами, голосовать в любом случае решили, и просто подобрали наиболее удобный для нас день, чтобы все были: и дубль, и основной состав вместе, и проголосовать за будущее нашей страны.

Свой гражданский долг исполнили игроки и тренерский штаб футбольного «Немана». Уже 23 января на этом участке планируют проголосовать и местные хоккеисты.