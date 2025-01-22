Директор РНПЦ «Мать и дитя»: 3 года в декретном отпуске – не каждая страна может себе это позволить

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Женщины и дети для нас – это святое. Поэтому понятно, что мы находимся на передовой, и основная, конечно, цель, стратегия государства – это, как сейчас принято говорить, здоровая семья. А без детей, без оказания помощи матерям, детям, здоровой семьи не будет. Поэтому мы стоим, как раньше говорили, танцевать от печки, во главе угла, мы стоим, наверное, там, вот на острие. Начиная от, собственно говоря, материальных стимулирований по наблюдению беременности, если пациентка у нас исправно, допустим, посещает врача акушера-гинеколога, выполняет все его рекомендации – ей выплачиваются определенные финансовые средства. При рождении ребенка – это тоже выделение финансовых средств. Но, опять-таки, 3 года нахождения в отпуске по уходу за ребенком – не каждая страна в мире может себе это позволить. Если, допустим, взять наблюдение во время беременности, у нас 100 % женщин имеют к оказанию услуг квалифицированного персонала. Если средний мировой показатель порядка 71 % в мире, то мы, опять-таки, состоим во главе этого угла. По рейтингу стран счастливого материнства тоже входим в 25-ку из многочисленных стран.