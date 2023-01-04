«Чтобы я снова увидела своих близких». Вот новогодние желания детей из Донбасса

Новости Беларуси. У белорусских школьников каникулы и настоящее время исполнения желаний. 4 декабря во Дворце Независимости стартовала серия новогодних утренников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На красочное представление пригласили всех тех, кто в эти праздничные дни особенно ждет чудес и подарков. Подробности.

В нашей стране детей никогда не делили на своих и чужих. Сегодня здесь не только белорусы, но и ребята из Донбасса, которые гостят в Синеокой уже вторую неделю. Их новогодняя ночь прошла в Беларуси – в полном спокойствии и безопасности. Конечно, и мечты у этих детишек особые, не такие, как у ровесников.

Мое самое заветное желание – чтобы закончилась война, чтобы в мире был мир и чтобы я снова увидела всех своих близких.

Я свое желание не скажу. Ну а так, всего хорошего, наилучшего.