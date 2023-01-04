«Чтобы я снова увидела своих близких». Вот новогодние желания детей из Донбасса
Новости Беларуси. У белорусских школьников каникулы и настоящее время исполнения желаний. 4 декабря во Дворце Независимости стартовала серия новогодних утренников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На красочное представление пригласили всех тех, кто в эти праздничные дни особенно ждет чудес и подарков. Подробности.
В нашей стране детей никогда не делили на своих и чужих. Сегодня здесь не только белорусы, но и ребята из Донбасса, которые гостят в Синеокой уже вторую неделю. Их новогодняя ночь прошла в Беларуси – в полном спокойствии и безопасности. Конечно, и мечты у этих детишек особые, не такие, как у ровесников.
Мое самое заветное желание – чтобы закончилась война, чтобы в мире был мир и чтобы я снова увидела всех своих близких.
Я свое желание не скажу. Ну а так, всего хорошего, наилучшего.
Елена Козынцева, сопровождающая детей из Горловки:
По прошествии двух недель почти мы видим вот эти отогретые детские сердца. И у нас остается еще несколько дней, а они уже говорят о том, что им не хочется уезжать. И мы услышали фразу: «Ну что, здравствуйте, наши белорусские горловчане». И даже слезы появились, если честно, на глазах. Даже не хочется думать о том, что туда возвращаться. Настолько вот здесь они отогрелись, настолько их смогли поместить в совсем другой мир.
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