Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом-2021: «Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие соотечественники и гости Беларуси! Время неумолимо приближает нас к последним мгновениям високосного 2020 года. Нас волнует, каким он был и что нас ждет в будущем. Уходящий год был ярким и своеобразным. Он заставил белорусов искать ответы на извечные вопросы: кто мы, что будет с нами, нашими детьми, куда мы идем и чего мы хотим? Мы особенно остро осознали, что имеем и что можем потерять, притом безвозвратно. Год объединил человечество заботой о здоровье, а господь указал нам наше место в этом мире и предупредил об ответственности за гармонию с природой. Благодаря неимоверным усилиям государства, мы выстояли и обрели уверенность в завтрашнем дне. А главное – не оставили детей без будущего. Словом, нам нужен был этот год, чтобы понять, кто есть кто, чтобы по-настоящему оценить сделанное и увидеть, что мы нация, способная выжить в этом бурном мире только тогда, когда мы едины, когда мы вместе.

Наша опора, богатый исторический опыт – мы наследники великих поколений белорусов, которых судьба на протяжении тысячи лет ломала и не единожды испытывала на прочность. Но они мужественно и смело строили свое будущее и никогда не теряли связь с родной землей. Она наше все. Без нее мы не будем народом. Трилогия малой родины, которую мы завершили в 2020-м, еще раз дала возможность понять, что только в родной земле источник наших сил. Эти силы помогают нам достигать намеченные цели. И подводя итоги очередной пятилетки, мы видим: нам есть чем гордиться. Беларусь стала ядерной державой, шагнула в космос, освоила производство легковых автомобилей и электромобилей, создала биотехнологическую корпорацию, освоила ракетное производство, развила IT. Но самое главное – мы сохранили продовольственную безопасность. И в то время, когда люди в богатых странах выстроились в километровые очереди за куском хлеба, наши крестьяне обеспечили белорусов необходимыми продуктами питания.

Люди в погонах предупредили наших недругов. Оборона государства, общественная безопасность будут обеспечены решительно и без колебаний. Люди в белых халатах показали свой профессионализм в борьбе с тяжелыми болезнями. Настоящие учителя и преподаватели продемонстрировали уровень белорусского образования. Ученые-инженеры Беларуси создали уникальные образцы в машиностроении, химии, нефтехимии – это значит, мы не застыли на месте. Изменился мир – изменились и мы. Наши перемены – это просчитанная и продуманная эволюция. Вы знаете, некоторые из нас, столкнувшись с вызовами високосного года, хотят вернуться в Беларусь, какой она была годом раньше. Я, конечно, рад, что вы оценили достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет времени идти назад и проходить пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020-й в историю. Но не забыть его уроки. Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность – клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси.