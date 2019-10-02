Олег Руммо: «Как каждый человек, я боюсь смерти»

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Конечно. Как каждый человек, я боюсь смерти. И понятно, что я абсолютно в своих вариантах жизненного своего цикла пока ещё стараюсь об этом не задумываться. Но я знаю, что это такое. Поверьте, знаю не понаслышке. И, к сожалению, вот определённая часть моей профессии состоит в том, чтобы каждый день с ней встречаться.

И я очень часто – ежедневно, а, может быть, не один раз в день вижу тех людей, которые находятся на грани жизни и смерти. И мне всегда очень хочется их от этой пропасти оттолкнуть.

Поверьте, я и вся команда, которая здесь работает, делает для этого всё. К сожалению, не всегда нам это удаётся.