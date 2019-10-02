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«Транспортное средство будет храниться, как в домино». Необычная парковка появится в Минске в 2020 году

02 октября 2019 10:55
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Какие новые парковки появятся в Минске, рассказали в программе «Большой город».

«Транспортное средство будет храниться, как в домино». Необычная парковка появится в Минске в 2020 году-1

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:
Самые новые, которые «МАПИД» построит, это автоматизированная парковка, где транспортное средство будет храниться, как в домино, ячеечным способом. Это лифтовая система, которая позволяет в ограниченном количестве в пространстве хранить значительное количество автомобилей. В Европе эта система уже работает где-то, наверное, сразу после войны. В 1956 году, по-моему, была первая парковка такая построена в Германии.

Уже существует проект такой парковки? Где планируется ее построить?

Петр Прудников:
Эта парковка реализуется, она будет построена в районе Масюковщины. Я думаю, что она в следующем году будет вводиться в эксплуатацию.

Это первый опыт в нашей стране. Но когда-то, в свое время, еще Михаил Яковлевич Павлов был жив, мы тогда пробовали построить такую стоянку во Фрунзенском районе, но, к сожалению, не получилось.
 

# Автостоянки # общество # Пётр Прудников

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