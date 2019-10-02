«Транспортное средство будет храниться, как в домино». Необычная парковка появится в Минске в 2020 году

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:

Самые новые, которые «МАПИД» построит, это автоматизированная парковка, где транспортное средство будет храниться, как в домино, ячеечным способом. Это лифтовая система, которая позволяет в ограниченном количестве в пространстве хранить значительное количество автомобилей. В Европе эта система уже работает где-то, наверное, сразу после войны. В 1956 году, по-моему, была первая парковка такая построена в Германии.

Уже существует проект такой парковки? Где планируется ее построить?

Петр Прудников:

Эта парковка реализуется, она будет построена в районе Масюковщины. Я думаю, что она в следующем году будет вводиться в эксплуатацию.