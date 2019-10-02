Вам не выплатили зарплату? Юрист рассказал, что нужно делать

С недавних пор минчанка Ольга Денисенко вспоминает предыдущее место работы недобрыми словами. А начиналось все, как в сказке: стабильный оклад, премия и бонусы. Ольга Денисенко, осталась без зарплаты:

Зарплата, коллектив – все устраивало. Это было около нескольких месяцев, а потом объемы работы увеличились, зарплата стала уменьшаться, а потом и вовсе, по несколько месяцев люди не видели зарплаты.

На все вопросы работодатель отвечал обнадеживающе. Ольга Денисенко:

Первое время нас кормили завтраками, что завтра будет зарплата, но по итогу никто месяцами ничего не видел. Со временем люди просто перестали верить и начали увольняться.

На протяжении трех месяцев девушка трудилась за спасибо. А когда устала ходить с протянутой рукой – решила расторгнуть контракт с нерадивым нанимателем. Но даже тогда работодатель не компенсировал задолженность. Ольга Денисенко:

Соответственно, через какое-то время я уволилась, потому что надо было кормить семью, оплачивать как-то коммунальные услуги, но по сей день работодатель так ничего и не заплатил, хотя прошло около полугода. Александр Костюкевич, юрист:

Помним одно: срок давности по таким делам три месяца. Юридическая помощь в данном случае по таким трудовым отношениям оказывается бесплатно и госпошлиной такие дела не облагаются.

Если вы понимаете, что задержка заработной платы носит уже хронический характер и это осложняет вам жизнь, вы имеете право на увольнение. Александр Костюкевич:

Если у нас бессрочный трудовой договор, вы пишете заявление – наниматель вас обязан уволить в любой срок, который вы укажете. Если же у вас контракт, то помимо выходного пособия, вы имеете право на выплату трех среднемесячных заработных плат.

Законодательство гласит, что все заработанные средства до последней копейки должны быть выплачены на следующий день после приказа об увольнении. За неисполнение трудовых договоренностей нанимателя ждут существенные финансовые потери и долгие судебные тяжбы. Александр Костюкевич:

Руководитель за несвоевременную выплату заработной платы по неуважительным причинам может быть даже уволен. Что касается административной ответственности, штраф в размере от 4 до 20 базовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых величин.

Чтобы защитить свои права, юристы советуют обращаться в инспекцию по труду, захватив с собой копию трудовой, контракт и расчетных листков. Однако если вы работали по договору подряда, ситуация может усложниться. Александр Костюкевич:

Акты выполненных работ, ваш заказчик может не подписать. И, в конце концов, вы коснетесь такой ситуации, что работы сделаны, услуги оказаны, а потом чтобы взыскать заработанные вами средства, вам придется обращаться в суд не в рамках трудовых отношений, а в рамках обычного гражданского судопроизводства.