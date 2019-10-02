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Вам не выплатили зарплату? Юрист рассказал, что нужно делать

02 октября 2019 08:07
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С недавних пор минчанка Ольга Денисенко вспоминает предыдущее место работы недобрыми словами. А начиналось все, как в сказке: стабильный оклад, премия и бонусы.

Ольга Денисенко, осталась без зарплаты:
Зарплата, коллектив – все устраивало. Это было около нескольких месяцев, а потом объемы работы увеличились, зарплата стала уменьшаться, а потом и вовсе, по несколько месяцев люди не видели зарплаты.

Вам не выплатили зарплату? Юрист рассказал, что нужно делать-1

На все вопросы работодатель отвечал обнадеживающе.

Ольга Денисенко:
Первое время нас кормили завтраками, что завтра будет зарплата, но по итогу никто месяцами ничего не видел. Со временем люди просто перестали верить и начали увольняться.

Вам не выплатили зарплату? Юрист рассказал, что нужно делать-4

На протяжении трех месяцев девушка трудилась за спасибо. А когда устала ходить с протянутой рукой – решила расторгнуть контракт с нерадивым нанимателем. Но даже тогда работодатель не компенсировал задолженность.

Ольга Денисенко:
Соответственно, через какое-то время я уволилась, потому что надо было кормить семью, оплачивать как-то коммунальные услуги, но по сей день работодатель так ничего и не заплатил, хотя прошло около полугода.

Александр Костюкевич, юрист:
Помним одно: срок давности по таким делам три месяца. Юридическая помощь в данном случае по таким трудовым отношениям оказывается бесплатно и госпошлиной такие дела не облагаются.

Вам не выплатили зарплату? Юрист рассказал, что нужно делать-7

Если вы понимаете, что задержка заработной платы носит уже хронический характер и это осложняет вам жизнь, вы имеете право на увольнение.

Александр Костюкевич:
Если у нас бессрочный трудовой договор, вы пишете заявление – наниматель вас обязан уволить в любой срок, который вы укажете. Если же у вас контракт, то помимо выходного пособия, вы имеете право на выплату трех среднемесячных заработных плат.

Вам не выплатили зарплату? Юрист рассказал, что нужно делать-10

Законодательство гласит, что все заработанные средства до последней копейки должны быть выплачены на следующий день после приказа об увольнении. За неисполнение трудовых договоренностей нанимателя ждут существенные финансовые потери и долгие судебные тяжбы.

Александр Костюкевич:
Руководитель за несвоевременную выплату заработной платы по неуважительным причинам может быть даже уволен. Что касается административной ответственности, штраф в размере от 4 до 20 базовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых величин.

Вам не выплатили зарплату? Юрист рассказал, что нужно делать-13

Чтобы защитить свои права, юристы советуют обращаться в инспекцию по труду, захватив с собой копию трудовой, контракт и расчетных листков. Однако если вы работали по договору подряда, ситуация может усложниться.

Александр Костюкевич:
Акты выполненных работ, ваш заказчик может не подписать. И, в конце концов, вы коснетесь такой ситуации, что работы сделаны, услуги оказаны, а потом чтобы взыскать заработанные вами средства, вам придется обращаться в суд не в рамках трудовых отношений, а в рамках обычного гражданского судопроизводства.

Вам не выплатили зарплату? Юрист рассказал, что нужно делать-16

Кстати, только за январь-август 2019 года департаментом государственной инспекции труда выявлено около двух тысяч фактов нарушения нанимателем сроков выплаты заработной платы. Статистика неутешительная.

# Право # общество # Ольга Денисенко # Александр Костюкевич # Фотофакт # общество

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