Олег Романов: ни один ребёнок нашей страны не должен остаться без праздника

Новости Беларуси. «Новый год с «Белой Русью». В рамках благотворительной акции «Наши дети» в Большом театре подготовили праздник для юных жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогоднее шоу собрало более 300 зрителей из разных регионов. Путешествие в зимнюю сказку, хороводы у елки с Дедом Морозом, веселые песни и подарки – все это сделало утренник по-настоящему добрым и волшебным.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Абсолютно поддерживаем и разделяем посыл акции «Наши дети» в том, что каждый ребенок нашей страны не должен остаться без праздника. Каждый должен получить свою частицу радости и сделать это в хорошей, высококультурной атмосфере. Этим обусловлено наше решение пригласить детей в Большой театр, чтобы они не только отпраздновали, но и приобщились к высокой культуре, стали более зрелыми личностями и в дальнейшем способствовали успешному развитию нашей страны.

Екатерина Панфилова, представитель Брестской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Мы старались привезти из разных районов Бреста, по возможности. Все, кто смог добраться в Минск, все здесь. Дети, конечно, очень рады такому приглашению, потому что Брест все-таки достаточно удален от Минска, поэтому мы не так часто бываем в столице нашей родины, а тем более в новогодние праздники и в таком красивом зале.