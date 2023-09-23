Олег Романов: деятельность ООН должна быть пересмотрена или на её месте должна быть новая структура

Время авторской журналистики. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр»‎ в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

И сколько перепутий было у нашего народа. Исторических, ментальных… А теперь так совпало, снова нужно выбирать. Хотя так было всегда: мы выбираем независимость, но некоторые силы пытаются сузить до примитивного – либо Восток, либо Запад. Время уже не то. Амбиции остались, а время ушло. Скоро повестку будет диктовать глобальный Восток и глобальный Юг. А коллективного Запада, в смысле панамериканизма, больше нет. Пример – Венгрия ведет свою независимую политику. Потому что она осталась реально христианской. И не стесняется демонстрировать это. Вот кадры встречи на полях ООН глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Венгрии.