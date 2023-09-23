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Олег Романов: деятельность ООН должна быть пересмотрена или на её месте должна быть новая структура

23 сентября 2023 16:58
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Время авторской журналистики. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр»‎ в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
И сколько перепутий было у нашего народа. Исторических, ментальных… А теперь так совпало, снова нужно выбирать. Хотя так было всегда: мы выбираем независимость, но некоторые силы пытаются сузить до примитивного – либо Восток, либо Запад. Время уже не то. Амбиции остались, а время ушло. Скоро повестку будет диктовать глобальный Восток и глобальный Юг. А коллективного Запада, в смысле панамериканизма, больше нет. Пример – Венгрия ведет свою независимую политику. Потому что она осталась реально христианской. И не стесняется демонстрировать это. Вот кадры встречи на полях ООН глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Венгрии.

Олег Романов: деятельность ООН должна быть пересмотрена или на её месте должна быть новая структура-1

Олег Романов председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Странам, которые живут, действуют в мире, действуют в интересах своих народов, такая ситуация однозначно неинтересна, не устраивает. И они потеряли интерес и к ООН как к площадке. И сейчас, например, мы видим, что многие лидеры государств туда просто не прибыли. Они проигнорировали этот саммит. И я думаю, что в том виде, в котором сегодня существует ООН, она вообще мало кому интересна. Она должна быть либо пересмотрена, либо на ее месте должна возникать новая структура.

Пустовой: «Помните эту шутку – без Батьки картошку нельзя перебрать? Так это не шутка». Читать здесь.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Олег Романов # Фотофакт

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