Пустовой: «Помните эту шутку – без Батьки картошку нельзя перебрать? Так это не шутка»

Время авторской журналистики. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр»‎ в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Отдыхаете? Отдыхайте. С нашим Президентом можно. Отдыхать, фестивалить, отмечать и праздновать. Не знаю, как в ваших городах и селах. А в Минске у Дворца спорта одну сцену разобрали – другую поставили. Праздновать не грех, опасно расслабляться, когда вокруг такое творится. Я об этом постоянно предупреждаю. Даже Президент на это уже обратил внимание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще удивляюсь, как нам удается – вокруг бушует все – сегодня сидеть и рассуждать на тему свиноводства. Как шашлыки поджарить, еще чего-то. Мы рачительные люди, но сегодня, мужики, этого мало.



О главном, в смысле Первом, и важных события недели. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.

Евгений Пустовой:

Я часто и, наверное, даже затянуто критиковал такое явление, как змагарство. Были б против Лукашенко тамплиеры, критиковал бы и тамплиеров. А теперь змагарство – это почти мифическое явление белорусской действительности. Ушло туда, откуда пришло. В столичную лексику. Надо устранять проблемы, которые ведут к этому, а не бить по хвостам. Дубинкой в том числе. Но мы по-прежнему привыкли списывать на невероятность. Учебники с ошибками – змагары, к культуре вопросы – змагары. Вот вчера сидели в зале крепкие хозяйственники и думали: жаль аграриям нельзя падеж скота на змагаров списать.