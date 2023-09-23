Пустовой: «Помните эту шутку – без Батьки картошку нельзя перебрать? Так это не шутка»

Время авторской журналистики. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Отдыхаете? Отдыхайте. С нашим Президентом можно. Отдыхать, фестивалить, отмечать и праздновать. Не знаю, как в ваших городах и селах. А в Минске у Дворца спорта одну сцену разобрали – другую поставили. Праздновать не грех, опасно расслабляться, когда вокруг такое творится. Я об этом постоянно предупреждаю. Даже Президент на это уже обратил внимание.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще удивляюсь, как нам удается – вокруг бушует все – сегодня сидеть и рассуждать на тему свиноводства. Как шашлыки поджарить, еще чего-то. Мы рачительные люди, но сегодня, мужики, этого мало.
О главном, в смысле Первом, и важных события недели. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.
Евгений Пустовой:
Я часто и, наверное, даже затянуто критиковал такое явление, как змагарство. Были б против Лукашенко тамплиеры, критиковал бы и тамплиеров. А теперь змагарство – это почти мифическое явление белорусской действительности. Ушло туда, откуда пришло. В столичную лексику. Надо устранять проблемы, которые ведут к этому, а не бить по хвостам. Дубинкой в том числе. Но мы по-прежнему привыкли списывать на невероятность. Учебники с ошибками – змагары, к культуре вопросы – змагары. Вот вчера сидели в зале крепкие хозяйственники и думали: жаль аграриям нельзя падеж скота на змагаров списать.
Лукашенко – чиновникам: «Если мы не сработаем, толку не будет. Что вам не хватает, вы скажите?» Подробнее.
Евгений Пустовой:
Давайте уже присмотримся к себе. Ведь лень и безразличие сейчас сродни саботажу. В 2020-м, когда белорусов одурачили технологиями манипулирования, а сейчас расслабленность – та же причина к нестроениям. Хотим снова к колониальной зависимости вернуться – продолжаем в том же духе. А мы расслабились. Ну, слушайте, даже комментарий по саммиту ООН смог записать только у Олега Романова. Он согласился, а многие уже в пятницу после обеда в очереди за шашлыком стоят. А мы на молодежь грешим. Мол, не та, постоянно на краше и о смузи только и думает. А у нас-то всех какое отношение к делу и стране? Далеко не уедем.
Подробнее в видео.
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