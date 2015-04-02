Олег Пракорина из агрогородка Снов создал на своем подворье уникальный каменный город

Новости Беларуси. Необычный двор в агрогородке Снов Несвижского района привлекает внимание жителей и гостей населенного пункта. Настоящий каменный город расположился на приусадебном участке Олега Пракорины.

Преподаватель отделения дизайна в Несвижском колледже, Олег Викентьевич резьбой по камню занимается более 20 лет.

Одна из первых работ – «Василиса в городе Снов» посвящена истории агрогородка, а точнее дате 1533 год, когда местечко перешло к Радзивиллам. Сегодня у дома мастера десятки монолитных работ с различными изображениями.

Камни хэнд-мэйд Олега Пракорины разъехались в разные уголки Минской области, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Иногда мастера просят сделать что-то интересное к знаковым датам. Он с удовольствием берется за любой заказ, а уже сюжет работы подсказывают сами камни.