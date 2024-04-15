Александр Тищенко: безвиз работает на страну, на её престиж

Безвизовый режим в течение долгого времени является визитной карточкой белорусской политики. Однако на Западе то и дело пытаются выискивать подвохи и мнимые угрозы в любом стремлении нашей страны, в том числе укрепить добрососедские отношения с соседними государствами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже как два года в нашей стране действует безвизовый въезд для граждан ЕС. За это время у нас побывало свыше 866 тысяч граждан из Литвы, Латвии, Польши и других приграничных европейских государств, невзирая на мнимые препятствия и ограничения со стороны Риги, Вильнюса и Варшавы. Люди по-прежнему приезжают к нам, о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы гостей о ситуации в нашей стране, которые являются полной противоположностью искусственно созданному европейскими политиками образу государства-агрессора.

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Люди, приезжая сюда, видят, что здесь спокойно, мирно, чисто, аккуратно, дружелюбно, достойно, в достатке. Безвиз работает на страну, на ее престиж, и свое политическое и дипломатическое предназначение выполняет в полной мере.