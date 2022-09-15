Олег Гайдукевич: Россиянам запретили въезд через некоторые пограничные переходы. Мы должны ответить

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы видим, что мир поменялся. Россиянам запретили, например, въезд через пограничные переходы Литвы, Латвии, Польши. Запретили фактически им въезжать. Нам пока не запретили. Мы должны ответить. Ответим. Мы должны обсудить, как мы должны себя вести. Мне кажется, белорусский опыт очень хороший, когда мы сделали безвизовый режим, когда мы не закрываемся от стран Европы, чтобы европейцы видели правду и о Беларуси, и о России.

Сергей Рачков высказался о пресечении попыток незаконной миграции.