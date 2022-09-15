Прямой эфир

Олег Гайдукевич: Россиянам запретили въезд через некоторые пограничные переходы. Мы должны ответить

15 сентября 2022 10:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Россия активно формируют единое пространство безопасности в сфере миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы реализации Концепции миграционной политики Союзного государства обсудили 15 сентября в Минске.  

Олег Гайдукевич: Россиянам запретили въезд через некоторые пограничные переходы. Мы должны ответить-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Мы видим, что мир поменялся. Россиянам запретили, например, въезд через пограничные переходы Литвы, Латвии, Польши. Запретили фактически им въезжать. Нам пока не запретили. Мы должны ответить. Ответим. Мы должны обсудить, как мы должны себя вести. Мне кажется, белорусский опыт очень хороший, когда мы сделали безвизовый режим, когда мы не закрываемся от стран Европы, чтобы европейцы видели правду и о Беларуси, и о России.  

Сергей Рачков высказался о пресечении попыток незаконной миграции.  

# Международная политика # общество # Олег Гайдукевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Семена озимых культур засеяны на 366 тысячах гектаров
15 сентября 2022 08:02

Семена озимых культур засеяны на 366 тысячах гектаров

Начинается 85-й сезон в Белгосфилармонии – 15 сентября пройдёт концерт симфонического оркестра
15 сентября 2022 07:02

Начинается 85-й сезон в Белгосфилармонии – 15 сентября пройдёт концерт симфонического оркестра

Национальной библиотеке Беларуси 100 лет
15 сентября 2022 07:01

Национальной библиотеке Беларуси 100 лет