Прямой эфир

Сергей Рачков высказался о пресечении попыток незаконной миграции

15 сентября 2022 10:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Россия активно формируют единое пространство безопасности в сфере миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы реализации Концепции миграционной политики Союзного государства обсудили 15 сентября в Минске.  

Сергей Рачков высказался о пресечении попыток незаконной миграции-1

Тема особенно актуальна в современных реалиях, когда продолжается гибридная атака на Беларусь и Россию. Ожидается серьезный мировой продовольственный кризис, который может обусловить в том числе миграционный кризис. Союзное государство должно быть готово к такому развитию ситуации. Для этого в наших странах делается все для предупреждения, выявления и пресечения попыток незаконной миграции.  

Сергей Рачков высказался о пресечении попыток незаконной миграции-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Сегодня задача стоит поставить заслон незаконной миграции. Ожидается, что будет подъем цифр, связанных с голодом населения. Соответственно, население Африки будет стремиться вновь в Европу, в том числе опыт нашей страны 2021 года показал, что уже маршруты пролегают не только через южные европейские страны, но и через Республику Беларусь.  

Сергей Рачков высказался о пресечении попыток незаконной миграции-7

Результаты борьбы с незаконной миграцией на лицо: по сравнению с 2021 годом, нелегалов стали выявлять больше. Это показатель эффективности работы правоохранителей Беларуси и России. Сейчас идет согласование законов, которые упростят сотрудничество двух стран в данной сфере.  

Олег Гайдукевич: Россиянам запретили въезд через некоторые пограничные переходы. Мы должны ответить. Читайте здесь.  

# Международная политика # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Олег Гайдукевич: Россиянам запретили въезд через некоторые пограничные переходы. Мы должны ответить
15 сентября 2022 10:01

Олег Гайдукевич: Россиянам запретили въезд через некоторые пограничные переходы. Мы должны ответить

Семена озимых культур засеяны на 366 тысячах гектаров
15 сентября 2022 08:02

Семена озимых культур засеяны на 366 тысячах гектаров

Начинается 85-й сезон в Белгосфилармонии – 15 сентября пройдёт концерт симфонического оркестра
15 сентября 2022 07:02

Начинается 85-й сезон в Белгосфилармонии – 15 сентября пройдёт концерт симфонического оркестра