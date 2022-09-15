Сергей Рачков высказался о пресечении попыток незаконной миграции
Новости Беларуси. Беларусь и Россия активно формируют единое пространство безопасности в сфере миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы реализации Концепции миграционной политики Союзного государства обсудили 15 сентября в Минске.
Тема особенно актуальна в современных реалиях, когда продолжается гибридная атака на Беларусь и Россию. Ожидается серьезный мировой продовольственный кризис, который может обусловить в том числе миграционный кризис. Союзное государство должно быть готово к такому развитию ситуации. Для этого в наших странах делается все для предупреждения, выявления и пресечения попыток незаконной миграции.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня задача стоит поставить заслон незаконной миграции. Ожидается, что будет подъем цифр, связанных с голодом населения. Соответственно, население Африки будет стремиться вновь в Европу, в том числе опыт нашей страны 2021 года показал, что уже маршруты пролегают не только через южные европейские страны, но и через Республику Беларусь.
Результаты борьбы с незаконной миграцией на лицо: по сравнению с 2021 годом, нелегалов стали выявлять больше. Это показатель эффективности работы правоохранителей Беларуси и России. Сейчас идет согласование законов, которые упростят сотрудничество двух стран в данной сфере.
Олег Гайдукевич: Россиянам запретили въезд через некоторые пограничные переходы. Мы должны ответить. Читайте здесь.