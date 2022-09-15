Национальной библиотеке Беларуси 100 лет

Новости Беларуси. Вековой юбилей отмечает 15 сентября Национальная библиотека Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она была основана постановлением Совета народных комиссаров БССР от 15 сентября 1922 года как Белорусская государственная и университетская библиотека.

Сегодня в фонде «алмаза знаний» более 10 миллионов экземпляров книг. Однако славится Национальная библиотека как необычный архитектурный объект и занимает 11-е место в рейтинге самых фантастических работ. Также она вошла в число 28 самых красивых библиотек мира наряду с такими известными, как Ватиканская, Дублинская и Австралийская. Юбилей белорусского национального книгохранилища имеет мировое значение и внесен в календарь памятных дат ЮНЕСКО.