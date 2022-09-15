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Начинается 85-й сезон в Белгосфилармонии – 15 сентября пройдёт концерт симфонического оркестра

15 сентября 2022 07:02
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Новости Беларуси. Белгосфилармония открывает юбилейный сезон. Он станет 85-м по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 сентября это событие ознаменует концерт Государственного академического симфонического оркестра Беларуси, который также отмечает юбилей – 95-летие.  

Начинается 85-й сезон в Белгосфилармонии – 15 сентября пройдёт концерт симфонического оркестра-1

Филармония – историческое место притяжения меломанов, и для них приготовили разнообразную программу. Это выступления к знаковым юбилеям, изобилие жанров от академической музыки до народной песни и хоровой капеллы.  

Начинается 85-й сезон в Белгосфилармонии – 15 сентября пройдёт концерт симфонического оркестра-4

Сохранится цикл программ для детей «Классика – это классно!». Также в графике множество гастролей белорусских коллективов. Наших артистов ждут в Москве, Пермском крае, Калининграде и многих других городах.  

# Филармония # общество # Фотофакт

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