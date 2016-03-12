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Уникальную операцию провели в главном военном медицинском центре страны

12 марта 2016 11:28
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Новости Беларуси. Уникальную операцию провели в главном военном медицинском центре. Белорусские врачи вернули к жизни пациента, которого ранее признали неоперабельным.

Житель Узды в конце прошлого года пострадал от взрыва отопительного котла. В результате парень получил сильные ожоги тела, переломы и разрыв бедренной артерии. Пять дней за его здоровье сражались в районной больнице, но состояние молодого человека все равно оставалось тяжелым.

На помощь медикам пришли коллеги из военного госпиталя. Здесь пациенту были проведены многочисленные операции, гемодиализ и лечение в барокамере. 

Сейчас  молодой человек  уже  выписан домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриянец, заведующий отделением Главного военного клинического медицинского центра Вооруженный Сил Республики Беларусь:
Практически страдали многие органы – и сердечно-сосудистая, и легочная система, и печень, и почки. Мы своевременно начали проведение процедуры коррекции его гомеостаза, удаления большого количества токсинов из его организма. Мы добились положительного эффекта.

Врач Главного военного клинического медицинского центра Вооруженный Сил Республики Беларусь:
Выздоровление проходит через боль. Но главное, что у нас все получилось – с вашей и нашей помощью.

Пациент:
Большое спасибо! Я очень благодарен Игорю Анатольевичу.

# общество # Здоровье

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