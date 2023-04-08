Олег Андрейчик: 75 крупных санаториев планируют принять в 2023-м более миллиона гостей

Новости Беларуси. Беларусь туристическая: порядка 5 миллионов зарубежных гостей посетили нашу страну за 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство из них – россияне. Популярностью пользуются санаторно-курортный отдых и агроусадьбы.

Олег Андрейчик, заместитель Министра спорта и туризма:

Мы хотим сделать это событие не только спортивным, но и туристическим. Уже сейчас продаются, предлагаются, рекламируются туристические пакеты, новые туристические маршруты, новые направления, все это подкрепляется событийными мероприятиями, поэтому мы уверены, что в августе этого года поток туристов тоже будет значителен, в том числе связанный с этим мероприятием. И я говорил, что Беларусь – это здравница в первую очередь, поэтому 75 крупных санаториев планируют принять в этом году более миллиона туристов.