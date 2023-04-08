Военные атташе 11-ти стран посетили Гомельскую область. Побывали на месте гибели белорусов в годы войны

Новости Беларуси. В условиях мировой нестабильности международное военное сотрудничество приобретает особый вес. Поддерживать связь и коммуникации в складывающейся обстановке важно как никогда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители военно-дипломатического корпуса 11-ти стран посетили Гомельскую область с двухдневным визитом.

Программу для гостей организовали обширную. Военные атташе ознакомились с ходом расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной, побывали на месте раскопок в Ченковском лесу, где из расстрельных ям спустя десятилетия поднимают останки мирных граждан, убитых нацистами.

Исторический экскурс для гостей провел прокурор Гомельской области Виктор Морозов. Он пояснил, что с начала раскопок были найдены останки восьмисот жертв. С этой недели поисковые работы возобновили. Побывали военные дипломаты у мемориала «Партизанская криничка».

Лубош Коуделка, военно-воздушный атташе при Посольстве Чешской Республики в Беларуси:

Мы знаем о том, что много людей таким способом здесь погибло. Такое место и в Минске посетили, где граждане Чешской Республики, откуда я, тоже много было. И каждый год мы там ходили с послом.