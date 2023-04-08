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Дополнительные поезда назначила БЖД на весенние праздники: в какие дни и куда можно отправиться?

08 апреля 2023 07:30
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Новости Беларуси. Встретить праздники с близкими или отправиться в путешествие. Белорусская железная дорога пустит дополнительные поезда на Пасху, Радоницу, Первомай и День Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число составов увеличится как в межрегиональном, так и в международном сообщении.

С 14-го по 16-е и с 21-го по 26 апреля на маршруты выйдут более 130-ти поездов. Они будут курсировать до Бреста, Гомеля, Витебска, Гродно, Могилева, Пинска, Орши, Кричева, Коммунаров. При составлении графика старались учитывать наиболее популярные направления.

Дополнительные поезда назначила БЖД на весенние праздники: в какие дни и куда можно отправиться?-1

Что касается международных маршрутов, в последние годы все большее число белорусов отправляются на весенние праздники в Москву и Санкт-Петербург. Поэтому число составов на этих направлениях решили увеличить. Кроме того, отправиться в российскую столицу можно будет из Бреста и Полоцка, а в город на Неве – из Смоленска. Чаще обычного эти поезда будут ходить с 29 апреля по 10 мая. Назначено более 120 составов.

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

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