Дополнительные поезда назначила БЖД на весенние праздники: в какие дни и куда можно отправиться?

Новости Беларуси. Встретить праздники с близкими или отправиться в путешествие. Белорусская железная дорога пустит дополнительные поезда на Пасху, Радоницу, Первомай и День Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число составов увеличится как в межрегиональном, так и в международном сообщении.

С 14-го по 16-е и с 21-го по 26 апреля на маршруты выйдут более 130-ти поездов. Они будут курсировать до Бреста, Гомеля, Витебска, Гродно, Могилева, Пинска, Орши, Кричева, Коммунаров. При составлении графика старались учитывать наиболее популярные направления.