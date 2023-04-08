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Беларусь туристическая: чем порадует новый сезон и какие сейчас тенденции среди отдыхающих?

08 апреля 2023 09:16
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Новости Беларуси. Беларусь туристическая: порядка 5 миллионов зарубежных гостей посетили нашу страну за 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство из них – россияне.

Популярностью пользуются санаторно-курортный отдых и агроусадьбы. В 2023-м уже наметилась положительная динамика. Этому способствуют новые экскурсионные туры для путешественников. По словам экспертов, число иностранных отдыхающих должно увеличиться. Чем порадует отдыхающих новый туристический сезон – рассказали представители профильного министерства.

Беларусь туристическая: чем порадует новый сезон и какие сейчас тенденции среди отдыхающих?-1

Олег Андрейчик: 75 крупных санаториев планируют принять в 2023-м более миллиона гостей. Подробности здесь.

В Беларуси составлен календарь туристических событий. Каждый может выбрать в нем интересные и необычные места для посещения. Также ознакомиться с актуальными предложениями можно будет на выставке «Отдых-2023».

 

# Государственная политика в сфере туризма # общество # Фотофакт

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