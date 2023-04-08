Беларусь туристическая: чем порадует новый сезон и какие сейчас тенденции среди отдыхающих?

Новости Беларуси. Беларусь туристическая: порядка 5 миллионов зарубежных гостей посетили нашу страну за 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство из них – россияне.

Популярностью пользуются санаторно-курортный отдых и агроусадьбы. В 2023-м уже наметилась положительная динамика. Этому способствуют новые экскурсионные туры для путешественников. По словам экспертов, число иностранных отдыхающих должно увеличиться. Чем порадует отдыхающих новый туристический сезон – рассказали представители профильного министерства.