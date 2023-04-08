Новости Беларуси. Католики сегодня, 8 апреля, празднуют Великую, или Святую субботу. Это канун Пасхи, последний день перед воскресением Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Католики сегодня, 8 апреля, празднуют Великую, или Святую субботу. Это канун Пасхи, последний день перед воскресением Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В крупных костелах по всей стране сегодня многолюдно. В этот день верующие приходят освятить еду для пасхальной трапезы. С самого утра у Архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии собрались люди с корзинками. Куличи, крашеные яйца, творожные пасхи, соль, конфеты – освятить приходят как традиционные для этого праздника кушанья, так и любимые лакомства.
У меня есть бабушка-соседка. Вот я с бабушкой делюсь. Здесь у меня куличики, яички, колбаска, вот свечечки купила. Там соль у меня есть немножко. То есть всего по чуть-чуть.
Малюся да Бога аб міры ва ўсім міры, каб мір быў і ў нашай краіне. І за ўсіх родных, за дзяцей сваіх, за ўнукаў.
День перед Пасхой верующие проводят в молитвах, ведь встретить светлый праздник нужно со светлыми помыслами. В Великую субботу священнослужители призывают людей мириться, особенно с близкими, прощать обиды и помогать всем, кто в этом нуждается. Хотя сам праздник католики будут отмечать завтра, его кульминацией станет сегодняшний вечер. В костелах начнутся торжественные богослужения. В Архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии церемонию возглавит архиепископ Юзеф Станевский, митрополит Минско-Могилевский.