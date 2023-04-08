«Малюся да Бога аб міры». Католики празднуют Великую субботу – с какими мыслями они приходят в костёлы?

Новости Беларуси. Католики сегодня, 8 апреля, празднуют Великую, или Святую субботу. Это канун Пасхи, последний день перед воскресением Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В крупных костелах по всей стране сегодня многолюдно. В этот день верующие приходят освятить еду для пасхальной трапезы. С самого утра у Архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии собрались люди с корзинками. Куличи, крашеные яйца, творожные пасхи, соль, конфеты – освятить приходят как традиционные для этого праздника кушанья, так и любимые лакомства.

У меня есть бабушка-соседка. Вот я с бабушкой делюсь. Здесь у меня куличики, яички, колбаска, вот свечечки купила. Там соль у меня есть немножко. То есть всего по чуть-чуть.