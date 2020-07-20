Окунуться в сельский быт с головой. Чем заняться в усадьбе «Наносы»?

Новости Беларуси. Свои традиции, своя история, своя природа. Нарочанский край возглавляет список самых популярных зеленых курортов СНГ, рассказали в проекте «Сделано». Здесь научились правильно работать и отдыхать. Здесь научились зарабатывать с душой.

Земля, на которой сейчас распростёрся уникальный этнокультурный комплекс «Наносы-Новоселье», когда-то пустовала.

Свою экотуристическую идею в жизнь воплощала немногочисленная команда инициативных белорусов. За несколько лет на косе земли, уходящей прямо в озеро Нарочь, вырос агроусадебный ансамбль.

Валерия Ётчик, экскурсовод:

В 2011 началось строительство, в 2015 на Новый год в 00:00 мы официально открылись. Была определенная скидка на кредиты и налоговую политику. К нам поехали сразу гости, о нас узнали. У нас на территории есть 6 музеев: народного быта, хлеба, самоваров и монет, ретроавтомобилей, «Ляховичский млын» – мельница ХІХ века, трофейный дом, где представлены все трофеи создателя комплекса и смотровая площадка.

Желание не растерять опыта предков, этнического колорита и самобытности пересилило все сомнения и страхи. Со временем находились средства и возможности, рождались новые идеи, воплощались планы. К тому же ставка на сельский туризм главы государства тогда ощутимо подбодрила энтузиастов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное для нас – здесь формируется целая когорта собственников. Это же его личное, частное. И это же не то, что у кого-то отобрали, поделили и появилась частная собственность. А это люди, которые своими ручками это все создали. И дай Бог, слава богу, что такие люди есть. И чем больше таких будет, тем крепче независимость страны будет.

Проснуться с петухами, растопить печь, замесить тесто по старинному рецепту. Сегодня «Наносы» в топе туристических запросов белорусов.