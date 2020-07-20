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В начале предлагали посмотреть на деревенскую живность, а сейчас в зоосаде «Станьково» есть даже лев и страусы

20 июля 2020 16:32
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Новости Беларуси. Это одно из самых ярких направлений – туризм событийный. Сейчас трудность – выбрать тур из всего многообразия предложений: исторический, гастрономический, оздоровительный, рассказали в проекте «Сделано». 

В начале предлагали посмотреть на деревенскую живность, а сейчас в зоосаде «Станьково» есть даже лев и страусы-1

А ведь еще в 90-х учет путешествующих внутри страны даже не вели. Турфирмы сплошь и рядом предлагали погреться на зарубежных пляжах.

В начале предлагали посмотреть на деревенскую живность, а сейчас в зоосаде «Станьково» есть даже лев и страусы-4

В начале предлагали посмотреть на деревенскую живность, а сейчас в зоосаде «Станьково» есть даже лев и страусы-6

Внутренний туризм – ниша, которая получила импульс для развития в последние годы. Один из комплексов, построенных с нуля – «Станьково». Первых гостей приняли в 2011 году. Начинали с малого: небольшим группам и семейным туристам предлагали посмотреть на деревенскую живность.

В начале предлагали посмотреть на деревенскую живность, а сейчас в зоосаде «Станьково» есть даже лев и страусы-9

Сейчас в зоосаде более 40 видов птиц и млекопитающих разных пород. Увидеть можно страусов, фазанов, павлинов, медведей, тигров и льва.

В начале предлагали посмотреть на деревенскую живность, а сейчас в зоосаде «Станьково» есть даже лев и страусы-12

В начале предлагали посмотреть на деревенскую живность, а сейчас в зоосаде «Станьково» есть даже лев и страусы-14

Кроме того здесь в мельчайших деталях воссоздали партизанский лагерь под открытым небом. Землянки и сцены военного быта впечатляюще реалистичны.

В начале предлагали посмотреть на деревенскую живность, а сейчас в зоосаде «Станьково» есть даже лев и страусы-17

В начале предлагали посмотреть на деревенскую живность, а сейчас в зоосаде «Станьково» есть даже лев и страусы-19

Обойти все не хватит и дня. Но это не проблема. День в «Станьково» можно закончить на берегу озера с традиционной баней.

В начале предлагали посмотреть на деревенскую живность, а сейчас в зоосаде «Станьково» есть даже лев и страусы-22

Александр Самков, директор центра экологического туризма «Станьково»:
Мы идем постепенно, смотрим, что больше нам требуется. Где-то вот гостиничный комплекс достраиваем. Территория большая, гулять есть где. Спрос пошёл. В выходной день нас посещает до 2-2,5 тысяч человек.

# Туризм # общество # Александр Самков # Фотофакт

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