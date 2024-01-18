Окунания в прорубь начались в Крещенский сочельник. Православные поделились своими эмоциями

Православные верующие отмечают Крещенский сочельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он готовит к великому празднику Богоявления, когда церковь вспоминает события, связанные с крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Согласно народной традиции, в этот праздник желающие окунаются в прорубь. Несмотря на погоду, все больше белорусов выстраивается в очереди у специально оборудованных купелей. Из центра Минска вещает наш корреспондент Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Мы находимся у Национального олимпийского стадиона «Динамо». Здесь впервые установили передвижную купель. Рядом с ней находится баня, в которой тут же можно согреться. Температура воды в крещенской купели около 10 градусов со знаком плюс. Но в отличие от озера для тех, кто любит еще теплее, ее можно подогреть. На этом здесь новации заканчиваются, далее все по традиции – крещенские окунания начались с освящения воды.

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»:

Мы хотим показать, что стадион «Динамо» не просто спортивный объект. Это многофункциональная арена, и мы работаем круглый год. И если будет такой интерес на Крещение, думаю, мы будем рассматривать вопрос о том, что и Масленицу, наши национальные праздники славянские проводить на территории стадиона.

В Крещенский сочельник на стадионе работают торговые площадки, фудкорты и аттракционы. Кроме этого, здесь организованы массовые катания на коньках. Тем не менее эпицентр праздника – конечно, искусственная купель. Она привлекла немало желающих. С шести вечера окунающиеся стремительно сменяют друг друга. По душе ли традиционный ритуал с новациями? Мы узнали у тех, кто уже ощутил на себе уникальные свойства крещенской воды. Давайте послушаем.

Мне идея понравилась.

– Как ощущения?

– Хорошие ощущения. Очень хорошо, что так организовали, потому что это как раз город, не надо искать, как добраться, транспорт. Все хорошо.

Я не в первый раз окунаюсь. Окунаюсь я с января 2013 года, каждый год на протяжении 10 лет.

На самом деле я не так часто окунаюсь. Но так как это впервые на стадионе «Динамо», а я его сотрудник, решил попробовать.

Удобно добираться, потому что куда-то ехать на Минское море, Цнянку без машины неудобно. Здесь, в центр города. Помимо стадиона «Динамо», в столице оборудовали купели еще в трех местах: на Цнянском водохранилище, в «Дроздах» и на Комсомольском озере. В последнем испытать на себе целительную силу воды в Крещенский сочельник пришли и наши коллеги. У операторов СТВ мы поинтересовались, не пугают ли их температурные контрасты.

Ольга Бабареко, телеоператор ЗАО «Столичное телевидение»:

Окунание в прорубь, конечно, закаляет не только тело, но и дух.

Максим Курьян, телеоператор ЗАО «Столичное телевидение»:

Это было великолепно. Я в первый раз в жизни окунался в прорубь, это действительно классно. Ты сразу такую встряску испытываешь. Это как-то невероятно.