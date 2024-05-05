Лукашенко сделал замечание аграриям. В Беларуси теперь будут сеять по-другому!

Новости Беларуси. На полях работа продолжается и днем, и ночью. Посевная – короткий, но важный этап, от которого зависит будущий урожай, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Подробности у наших корреспондентов.

Галина Буро, корреспондент:

Живописные виды для фотосессии открываются на полях. Озимый рапс во всех соцсетях страны. Вскоре и яровые посевы порадуют глаз зелеными всходами. Но пока аграриям надо успеть завершить весенний сев и уже приступить к первому укосу трав. А если сузить масштаб страны до конкретной геолокации, это полосатая нива Свислочского района. Хозяйство «ВМК-АГРО». Настроить агрегат, загрузить посевной материал – у Андрея Кичкайло под счет каждое зернышко.

Вот этой заправки семян хватает где-то на 5 гектаров. За 11 лет работы технология отлажена. Еще отец учил: выбрать оптимальную скорость движения трактора, около 7 километров в час, за распределением семян следить в оба. Все же готовит себе задел – через несколько месяцев приедет убирать поле уже на новеньком кормоуборочном комбайне.

Надо смотреть, чтобы ровно стыковые ряды были, полосочка такая есть, маркер, и по нему надо ехать. Я уже посеял больше 400 гектаров. Глубина заделки семян – залог качества всходов и урожайности. С помощью рулетки выборочный контроль.

В данном случае оптимальная – 5 сантиметров. Всходы появятся спустя 10 дней – 2 недели максимум. Плюс влага. По мнению руководителя хозяйства Михаила Марчука, сейчас идеальные условия для сева. Нетипично теплая весна дала возможность раньше выйти в поля, подкормки и обработки сделали в сроки. На пике спелости почвы важно досеять. Стараются. Два агрегата выполняют полторы нормы за 12 часов. И уже в пятницу посевная в хозяйстве вышла на финишную прямую.

Михаил Марчук, директор сельхозпредприятия «ВМК-АГРО»:

Яровые зерновые и зернобобовые посеяли за 5-6 дней, потому что у нас 80 % озимого сева и только 20 ярового. Кукурузу на зерно посеяли за 7 дней, то есть полностью укладываемся в сроки. Задача, которая перед нами стоит, – завершить сев 9 мая. Мы выполним. План на следующую неделю в Свислочском районе – завершить сев гречихи и уже приступить к первому укосу трав. А пока 15 сеялок заняты на посевной. Техника ни минуты не простаивает: между хозяйствами есть взаимовыручка – пока готовят свою почву, агрегат работает на поле соседнего предприятия. Все же продовольственная безопасность – дело общее. В хозяйствах нацелены на оптимальный баланс вложений и отдачи. Например, в «ВМК-АГРО» в этом году проведут эксперимент с новыми гибридными сортами кукурузы. Но учитывают поручение Президента не увлекаться царицей полей – акцентировать внимание на зернобобовые – нужны хорошие корма.

После замечания главы государства, сделанного во время визита на этой неделе в Могилевскую область, аграрии по всей стране пересмотрят структуру засева. Сенажа надо заготавливать больше.