«Минчанка» в 12-й раз выиграла чемпионат Беларуси по волейболу

Волейболистки «Минчанки» оформили чемпионский титул. 6 мая состоялся третий матч финальной серии чемпионата страны, в котором «Минчанке» на домашней площадке противостоял «Коммунальник» из Могилева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Ольги Пальчевской уверенно вели игру и не дали гостьям посягнуть на почетный трофей. «Минчанка» была сильнее в трех сетах: 25:19, 25:22, 25:21. Минская дружина выиграла серию с сухим счетом 3:0 и в 12-й раз в истории завоевала золотые медали чемпионата страны.