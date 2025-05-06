Прямой эфир

«Минчанка» в 12-й раз выиграла чемпионат Беларуси по волейболу

06 мая 2025 18:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Волейболистки «Минчанки» оформили чемпионский титул. 6 мая состоялся третий матч финальной серии чемпионата страны, в котором «Минчанке» на домашней площадке противостоял «Коммунальник» из Могилева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Ольги Пальчевской уверенно вели игру и не дали гостьям посягнуть на почетный трофей. «Минчанка» была сильнее в трех сетах: 25:19, 25:22, 25:21. Минская дружина выиграла серию с сухим счетом 3:0 и в 12-й раз в истории завоевала золотые медали чемпионата страны.

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд в белорусском гиревом жиме
06 мая 2025 18:20

Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд в белорусском гиревом жиме

Кирилл Цепенков назван лучшим игроком 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу
06 мая 2025 13:49

Кирилл Цепенков назван лучшим игроком 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Сборная Беларуси по баскетболу U16 одержала первую победу в рамках Кубка Победы в Бишкеке
06 мая 2025 13:48

Сборная Беларуси по баскетболу U16 одержала первую победу в рамках Кубка Победы в Бишкеке