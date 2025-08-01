Льготы и помощь с жильём – что ждёт молодых специалистов на первом рабочем месте?

День, который запомнится. Молодые специалисты по всей стране прибывают по распределению на первые рабочие места. Усилятся коллективы самых разных отраслей – от сельского и лесного хозяйства, промышленности, экономики до образования. Пополнение ждут и в организациях здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для каждого новичка предусмотрен ряд льгот. Так, дипломированные специалисты, трудящиеся в бюджетных организациях, могут рассчитывать на ежемесячные выплаты. А иногородние – на помощь с жильем. Что ждет молодых людей на первом рабочем месте? Узнала Влада Родовская.

Виктория Савенок при выборе профессии ориентировалась на своих родителей. Папа – военный, мама – экономист. Дисциплина и интерес к финансовым расчетам привели девушку на работу в таможню. Теперь она будет стоять на страже экономической безопасности страны. Виктория Савенок, инспектор отдела таможенных операций и контроля № 2 таможенного поста «Национальный аэропорт Минск»:

Новая работа – это всегда новый этап. И требует адаптации и к коллективу, и к службе, и к новым обязанностям. Коллектив хороший, я очень довольна, они помогают мне адаптироваться и понять всю специфику моей будущей профессии.

Сегодня белорусские таможенники сталкиваются с серьезными вызовами: давление извне, закрытие пограничных пунктов пропуска. Но молодежь сложности не пугают, напротив. Профессия с каждым годом становится только престижней.

Владислава Подобед, инспектор отдела таможенных операций и контроля № 7 Минской региональной таможни:

Для меня таможенное дело – это не просто профессия. Это возможность сочетать интерес к законодательству, международному сотрудничеству, а также экономике. Я хотела выбрать профессию, где я буду полезна обществу и государству.

Ульяна Горбунова, инспектор отдела таможенных операций и контроля № 2 Минской региональной таможни:

Я люблю Беларусь и я очень хочу, чтобы она осталась такой же процветающей, независимой. И поступление на службу дает такую возможность внести свой вклад в экономическую безопасность.