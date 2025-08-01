В Минске с начала 2025-го около 350 человек получили арендное жильё

В Минске с начала 2025 года почти 350 человек получили арендное жилье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В первую очередь квадратные метры предоставляют многодетным семьям, молодым специалистам и работникам наиболее востребованных профессий. Такая поддержка государства позволяет минчанам решить жилищный вопрос и закрепиться на рабочих местах. Со счастливыми обладателями заветных ключей пообщалась и наш корреспондент – Ольга Пасечник.

До переезда Екатерина и Сергей Бавтруковичи жили в небольшой комнате в общежитии. А когда дочь Анна подросла, места стало не хватать. Тогда супруги обратились в районную службу «Одно окно». Написали заявление, и практически сразу семья получила арендную трехкомнатную квартиру в Центральном районе.

Екатерина Бавтрукович:

Ничего сложного. Просто пишешь заявление, паспорт и все. Да, процесс очень быстрый. После того, как нам одобрили мое заявление, нужно было подать документы, паспорта всех членов семьи, справку о составе семьи и свидетельства о браке. Очень нравится район. Рядом пляж, Комсомольское озеро, парк Победы, велодорожки. Все чисто, все красиво. Арендные квартиры бывают двух видов: с ремонтом и без. И поскольку изначально жилье Бавтруковичей было без отделки, приводили в порядок своими силами. Сделали быстро и качественно. К слову, это еще и экономия семейного бюджета – при выполнении ремонта жильцы на время освобождаются от арендной платы. Еще недавно серые стены сегодня украшены семейными фотографиями и хранят тепло и уют. И теперь у каждого появилось место для любимого занятия. Дочь Анна занимается творчеством, а глава семейства создает кулинарные изыски на кухне.