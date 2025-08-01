Более 28 миллионов пассажиров перевезла БЖД за первое полугодие 2025-го

Более 28 миллионов пассажиров и свыше 45,5 миллиона тонн грузов доставила белорусская железная дорога за первое полугодие 2025-го. Об этом рассказали в Центре управления перевозками БЖД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С его работой в преддверии профессионального праздника железнодорожников ознакомился председатель Палаты представителей. Как отметил Игорь Сергеенко, работа поставлена на высоком профессиональном уровне.

Центр координирует движение всех поездов в стране, а их по железнодорожной магистрали ежесуточно курсирует около 1,3 тысячи. В день они перевозят порядка 200 тысяч пассажиров и столько же тонн грузов. В топе самых популярных у белорусов направлений – Санкт-Петербург, Москва, Адлер и Мурманск. Движение на Запад на сегодняшний день закрыто. Однако Беларусь готова решать этот вопрос, если откликнутся партнеры, подчеркнул Игорь Сергеенко.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: К сожалению, по определенным причинам сегодня движение на Запад закрыто, но мы всегда готовы к сотрудничеству с нашими соседями и с нашими партнерами, если будет такова воля. Протяженность железнодорожных путей Беларуси составляет 12 тысяч километров, четвертая часть электрифицирована. Белорусская железная дорога активно развивается, модернизируется.

Валерий Мацкель, первый заместитель начальника службы перевозок управления Белорусской железной дороги:

На сегодня на Белорусской железной дороге существует 19 пунктов пропуска с соседними железнодорожными администрациями. В силу определенных событий и ограничений на сегодняшний день работают только 10, из них 6 пунктов перехода с Российской Федерацией.

Над тем, чтобы белорусы беспрепятственно добирались до пункта назначения, ежедневно работают свыше 60 тысяч человек; 400 – семейных династий. Это представители свыше 300 специальностей. Свой профессиональный праздник – День железнодорожника – они отметят уже 3 августа.