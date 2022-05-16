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Чтобы избежать детского травматизма. ГАИ напоминает школьникам о правилах дорожного движения

16 мая 2022 14:41
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Новости Беларуси. В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и в связи с окончанием учебного года сотрудники ГАИ проводят ряд профилактических мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Чтобы избежать детского травматизма. ГАИ напоминает школьникам о правилах дорожного движения-1

Напоминают школьникам важные правила через игровую форму. Так легче усвоить и закрепить материал. На базе 170-й школы первоклассники проработали маршрут движения на велосипеде, повторили пешеходные знаки и сигналы светофора. Особое внимание сосредоточено на профилактической работе с родителями.

Чтобы избежать детского травматизма. ГАИ напоминает школьникам о правилах дорожного движения-4

Костя Лукьянчик, ученик средней школы № 170:
Мы учили правила дорожного движения, что на красный свет нельзя ездить, на желтый – готовиться, только на зеленый можно ездить.

Чтобы избежать детского травматизма. ГАИ напоминает школьникам о правилах дорожного движения-7

Милана Каплунова, ученица средней школы № 170:
Когда переходишь дорогу на велосипеде, сначала нужно остановить велосипед, потом слезть с велосипеда, провезти его через дорогу в руках по специальной дорожке.

Чтобы избежать детского травматизма. ГАИ напоминает школьникам о правилах дорожного движения-10

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:
В период мая и в летний период ГАИ проводит максимально возможное количество мероприятий и занятий с детьми, чтобы напомнить им о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения в период каникул. Как можно чаще мы проговариваем про правила дорожного движения для велосипедистов, для пешеходов, а также много говорим о том, как нужно соблюдать правила безопасности для тех, кто использует средства персональной мобильности.

# Правила дорожного движения # общество # Любовь Трепашко # Костя Лукьянчик # Милана Каплунова # Фотофакт

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