Чтобы избежать детского травматизма. ГАИ напоминает школьникам о правилах дорожного движения

Новости Беларуси. В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и в связи с окончанием учебного года сотрудники ГАИ проводят ряд профилактических мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и в связи с окончанием учебного года сотрудники ГАИ проводят ряд профилактических мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Напоминают школьникам важные правила через игровую форму. Так легче усвоить и закрепить материал. На базе 170-й школы первоклассники проработали маршрут движения на велосипеде, повторили пешеходные знаки и сигналы светофора. Особое внимание сосредоточено на профилактической работе с родителями.
Костя Лукьянчик, ученик средней школы № 170:
Мы учили правила дорожного движения, что на красный свет нельзя ездить, на желтый – готовиться, только на зеленый можно ездить.
Милана Каплунова, ученица средней школы № 170:
Когда переходишь дорогу на велосипеде, сначала нужно остановить велосипед, потом слезть с велосипеда, провезти его через дорогу в руках по специальной дорожке.
Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:
В период мая и в летний период ГАИ проводит максимально возможное количество мероприятий и занятий с детьми, чтобы напомнить им о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения в период каникул. Как можно чаще мы проговариваем про правила дорожного движения для велосипедистов, для пешеходов, а также много говорим о том, как нужно соблюдать правила безопасности для тех, кто использует средства персональной мобильности.