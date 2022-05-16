Чтобы избежать детского травматизма. ГАИ напоминает школьникам о правилах дорожного движения

Новости Беларуси. В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и в связи с окончанием учебного года сотрудники ГАИ проводят ряд профилактических мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напоминают школьникам важные правила через игровую форму. Так легче усвоить и закрепить материал. На базе 170-й школы первоклассники проработали маршрут движения на велосипеде, повторили пешеходные знаки и сигналы светофора. Особое внимание сосредоточено на профилактической работе с родителями.

Костя Лукьянчик, ученик средней школы № 170:

Мы учили правила дорожного движения, что на красный свет нельзя ездить, на желтый – готовиться, только на зеленый можно ездить.

Милана Каплунова, ученица средней школы № 170:

Когда переходишь дорогу на велосипеде, сначала нужно остановить велосипед, потом слезть с велосипеда, провезти его через дорогу в руках по специальной дорожке.